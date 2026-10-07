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Общество

Казахстанцам раскрыли правду про популярный миф о сортировке отходов

Мусоросортировочный завод, мусор, отходы, сортировка мусора, сортировка отходов, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 16:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня, 7 октября 2026 года, в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана разобрали распространенное мнение: "Зачем сортировать отходы, если на полигоне их все равно смешают?", сообщает Zakon.kz.

Это, как заявили в ведомстве, миф.

"Сортировка – один из важных этапов, который позволяет вернуть часть отходов в хозяйственный оборот и сократить объем их захоронения", – объяснили казахстанцам.

Как это работает?

По данным Минэкологии, поступившие отходы могут направляться на сортировку, где из общей массы вручную или с помощью специального оборудования отбираются материалы, пригодные для дальнейшей переработки: бумага и картон, пластик, стекло, металл и другие виды вторичного сырья.

После сортировки отобранные материалы направляются на перерабатывающие предприятия, где получают вторичное сырье для производства новых товаров и материалов.

При этом, как пояснили в ведомстве, особенно важен раздельный сбор отходов на этапе их образования.

Когда бумага, пластик, стекло и металл изначально собираются отдельно, их проще направить на переработку, а качество получаемого вторичного сырья выше.

Почему сортировка важна?

В Минэкологии подчеркнули, что сортировка отходов важна, потому что:

  • сокращается объем отходов, направляемых на захоронение;
  • больше материалов возвращается в хозяйственный оборот;
  • снижается потребление первичных природных ресурсов;
  • уменьшается нагрузка на окружающую среду;
  • формируется более ответственное отношение к обращению с отходами.

Важно понимать: если отходы поступили смешанными, это не всегда означает, что весь их объем будет захоронен. При наличии соответствующей инфраструктуры из смешанных отходов также могут извлекаться полезные компоненты. Однако раздельный сбор значительно повышает эффективность последующей сортировки и переработки.

Поэтому, как объяснили гражданам, простая привычка разделять бумагу, пластик, стекло и металл действительно имеет значение.

Сортировка начинается с каждого из нас. Чем больше отходов возвращается в переработку, тем меньше их остается на полигонах.

Казахстан, мусор, отходы, сортировка, миф, МЭПР, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 16:06

Фото: gov.kz

17 сентября 2026 года стало известно, что в Казахстане операторы РОП будут выплачивать деньги за сбор и транспортировку отходов КСК и ОСИ. Подробнее об этом – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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