Свадьба завершилась стрельбой и арестом в Шымкенте
Фото: Zakon.kz
Полицейские выявили 34-летнего жителя Шымкента, который, выйдя со свадебного торжества, произвел выстрелы в воздух из сигнального пистолета, сообщает Zakon.kz.
Мужчина объяснил, что таким образом праздновал женитьбу родственника. Но в Департаменте полиции Шымкента 7 октября 2026 года отметили, что своими действиями он создал угрозу для окружающих.
Решением суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на пять суток. Также, ему наложен административный штраф за нарушение тишины в ночное время и неправомерное применение оружия.
А в Атырау просьба не шуметь во дворе закончилась жестоким избиением местного жителя лопатой и камнем.
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