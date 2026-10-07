Свадьба завершилась стрельбой и арестом в Шымкенте

Полицейские выявили 34-летнего жителя Шымкента, который, выйдя со свадебного торжества, произвел выстрелы в воздух из сигнального пистолета, сообщает Zakon.kz.

Мужчина объяснил, что таким образом праздновал женитьбу родственника. Но в Департаменте полиции Шымкента 7 октября 2026 года отметили, что своими действиями он создал угрозу для окружающих.

Решением суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на пять суток. Также, ему наложен административный штраф за нарушение тишины в ночное время и неправомерное применение оружия.

А в Атырау просьба не шуметь во дворе закончилась жестоким избиением местного жителя лопатой и камнем.