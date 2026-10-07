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Происшествия

"Забивали лопатой": замечание о шуме закончилось жестоким избиением в Атырау

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 00:51 Фото: pexels
В Атырау просьба не шуметь во дворе закончилась жестоким избиением местного жителя лопатой и камнем. За нападение на соседа четверо парней получили по три года ограничения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 7 октября 2026 года издание "Ак Жайык", инцидент случился в половине пятого утра в мкр. Береке на ул. Сарыарка. Сначала замечание шумной компании сделала жена потерпевшего.

Парни не отреагировали и продолжили ругаться.

"Когда мужчина подошел к ним сам, один ударил его в лицо. После падения трое стали бить его руками и ногами, еще один – черенком от лопаты", – говорится в сообщении.

Избиение прекратилось, когда происходящее начали снимать на телефон прохожий. Избитому мужчине удалось подняться и забежать в дом. Но и на этом парни не успокоились: вслед за убегающим полетел булыжник, который разбил окно.

Все четверо на суде признали вину, возместили ущерб и извинились.

На днях суд №2 Атырау признал молодых людей виновными в групповом хулиганстве и назначил каждому по три года ограничения свободы. До вынесения приговора они находились под стражей, после чего были освобождены в зале суда.

Ранее сообщалось, что полицейский погиб после конфликта с посетителем кафе на востоке Казахстана.

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Канат Болысбек
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