Агрессивный мужчина угрожал полицейскому и пытался напасть

В Костанае 43-летний мужчина устроил погром в одном из городских заведений, а при задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции, сообщает Zakon.kz.

По данным Astana TV, полицейские прибыли по вызову в одно из заведений города. Там мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил посуду и устроил дебош. Когда полицейские собирались забрать его в управление для разбирательства, он начал нецензурно выражаться, угрожал и пытался напасть на одного из них.

В итоге его все-таки задержали, и теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

В полиции напоминают, что согласно статье 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти" за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей подозреваемому лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Другой инцидент произошел в Усть-Каменогорске – посетитель кафе смертельно травмировал 40-летнего мужчину, который сделал ему замечание из-за некорректного поведения. Позже стало известно, что погибший являлся сотрудником полиции.

