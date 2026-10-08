Казахстанец оказался на кондиционере второго этажа: подробности инцидента

В Атырау 31-летний мужчина оказался на внешнем блоке кондиционера жилого дома. После переговоров его удалось снять и передать сотрудникам полиции, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео с мужчиной, который сидит на кондиционере на втором этаже. Инцидент произошел в микрорайоне "Самал". Как пишет 7 октября 2026 года издание "Ак Жайык", вскоре всплыла версия, что мужчина якобы решился на отчаянный шаг из-за давления со стороны правоохранительных органов.

Однако в Департаменте полиции эту информацию опровергли. По данным правоохранителей, мужчина имеет статус подозреваемого по уголовному делу и ранее не являлся по вызовам следствия. После происшествия его доставили в отдел полиции. Сейчас по уголовному делу продолжаются следственные действия.

В Уральске двое подростков погибли после падения с крыши многоэтажного жилого дома вечером 6 октября 2026 года.