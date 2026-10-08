Жительница Алматы пожаловалась на разбитую остановку, но ответ акимата ее удивил
Фото: х/danelldnkv
Жительница Алматы пожаловалась в социальных сетях на разбитую остановку в центре города. В ответ акимат прислал фото после ремонта, однако оно вызвало споры, сообщает Zakon.kz.
Вечером 7 октября 2026 года в Threads появилось видео с разгромленной остановкой. Судя по видео, неизвестный разбил стеклянную часть павильона.
"Зачем? Что должно быть в голове, чтобы ломать то, чем каждый день пользуются люди? Мы хотим красивый, чистый и комфортный Алматы, но пока кто-то продолжает относиться к городу как к своей личной помойке, ничего не изменится", – написала девушка.
В комментариях автора поддержали:
- У нас только бетонные остановки надо ставить. Бесполезно объяснять.
- Вандалы.
- Вот и весь уровень людей…
Но кроме жителей города в комментариях отписались и представители акимата:
"Уважаемый житель, сообщаем, что ваш запрос был отработан соответствующими службами. Благодарим за сотрудничество и внимание к улучшению нашего района. С уважением, аппарат акима Медеуского района".
Было приложено и фото, вот только автор заметила, что это вовсе не та остановка.
А через пару часов в Open Almaty подтвердили, что зарегистрировали заявку и предложили отслеживать ее статус.
Смотреть в Threads
Похожая история произошла в сентябре 2026 года. Сотрудник акимата не убрал мусор, но дополнил отчет созданными при помощи ИИ фотографиями, где был запечатлен "убранный" мусор.
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