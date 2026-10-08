#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
447.14
500.35
5.24
Общество

Жительница Алматы пожаловалась на разбитую остановку, но ответ акимата ее удивил

Остановка, разбитое стекло, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 06:49 Фото: х/danelldnkv
Жительница Алматы пожаловалась в социальных сетях на разбитую остановку в центре города. В ответ акимат прислал фото после ремонта, однако оно вызвало споры, сообщает Zakon.kz.

Вечером 7 октября 2026 года в Threads появилось видео с разгромленной остановкой. Судя по видео, неизвестный разбил стеклянную часть павильона.

"Зачем? Что должно быть в голове, чтобы ломать то, чем каждый день пользуются люди? Мы хотим красивый, чистый и комфортный Алматы, но пока кто-то продолжает относиться к городу как к своей личной помойке, ничего не изменится", – написала девушка.

В комментариях автора поддержали:

  • У нас только бетонные остановки надо ставить. Бесполезно объяснять.
  • Вандалы.
  • Вот и весь уровень людей…

Но кроме жителей города в комментариях отписались и представители акимата:

"Уважаемый житель, сообщаем, что ваш запрос был отработан соответствующими службами. Благодарим за сотрудничество и внимание к улучшению нашего района. С уважением, аппарат акима Медеуского района".

Было приложено и фото, вот только автор заметила, что это вовсе не та остановка.

Скриншот переписки , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 06:49

Фото: х/danelldnkv

А через пару часов в Open Almaty подтвердили, что зарегистрировали заявку и предложили отслеживать ее статус.

Смотреть в Threads

Похожая история произошла в сентябре 2026 года. Сотрудник акимата не убрал мусор, но дополнил отчет созданными при помощи ИИ фотографиями, где был запечатлен "убранный" мусор.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Свежую разметку на груде разбитого асфальта прокомментировали в акимате Алматы
17:23, 13 октября 2023
Свежую разметку на груде разбитого асфальта прокомментировали в акимате Алматы
Алматинка пожаловалась на работу соццентра: Помощь не доходит до семей
12:56, 18 января 2024
Алматинка пожаловалась на работу соццентра: Помощь не доходит до семей
Алматы, ремонт
16:10, 15 июля 2026
"Опять привезли новую плитку": в акимате Алматы объяснили, что происходит на аллее по Гагарина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Даниил Медведев выиграл турнир в Ханчжоу
06:20, Сегодня
Даниил Медведев подарил пострадавшему в Пекине болельщику ракетку
Мераб Двалишвили рассказал о подготовке к бою с Петром Яном
05:58, Сегодня
Двалишвили высказался о предстоящей трилогии с Яном
Максим Самородов и Галымжан Кенжебек возвращаются в стан &quot;Ахмата&quot;
05:26, Сегодня
Самородов и Кенжебек возвращаются в расположение "Ахмата" после матчей за сборную РК
Дмитрий Бивол и Каллум Смит проведут поединок
04:59, 08 октября 2026
Каллум Смит подписал контракт на титульный бой против Дмитрия Бивола
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: