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Общество

Вырубка леса и пьяные водители: что выявили в "Семей орманы"

Лес, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 08:32 Фото: pexels
Более 30 нарушений выявили прокуроры во время рейдов на территории "Семей орманы", сообщает Zakon.kz.

На территории государственного лесного природного резервата прокуратура выявила шесть фактов незаконной порубки леса. По трем из них начаты досудебные расследования, по остальным трем – административные производства.

"Кроме того, приостановлены лесозаготовительные работы в 20 кварталах, пресечено пять фактов эксплуатации техники с нарушением требований пожарной безопасности, в том числе без искрогасителей", – сообщили 7 октября 2026 года в прокуратуре области Абай.

Среди выявленных нарушений: управление транспортными средствами без водительских прав и соответствующих категорий, эксплуатация техники без государственных регистрационных номеров, а также управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Всего зафиксировано 20 административных правонарушений.

Отмечается, что по всем выявленным нарушениям приняты соответствующие меры.

2 октября 2026 года в Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявили о пресечении коррупционной схемы в Государственном лесном природном резервате. В ходе обысков, как уточнили в КНБ, были изъяты бухгалтерская документация, рукописные записи о распределении лесных кварталов для вырубки и денежных средств, а также иные вещественные доказательства.

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Камила Салкымбаева
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