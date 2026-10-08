Вырубка леса и пьяные водители: что выявили в "Семей орманы"
На территории государственного лесного природного резервата прокуратура выявила шесть фактов незаконной порубки леса. По трем из них начаты досудебные расследования, по остальным трем – административные производства.
"Кроме того, приостановлены лесозаготовительные работы в 20 кварталах, пресечено пять фактов эксплуатации техники с нарушением требований пожарной безопасности, в том числе без искрогасителей", – сообщили 7 октября 2026 года в прокуратуре области Абай.
Среди выявленных нарушений: управление транспортными средствами без водительских прав и соответствующих категорий, эксплуатация техники без государственных регистрационных номеров, а также управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Всего зафиксировано 20 административных правонарушений.
Отмечается, что по всем выявленным нарушениям приняты соответствующие меры.
2 октября 2026 года в Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявили о пресечении коррупционной схемы в Государственном лесном природном резервате. В ходе обысков, как уточнили в КНБ, были изъяты бухгалтерская документация, рукописные записи о распределении лесных кварталов для вырубки и денежных средств, а также иные вещественные доказательства.