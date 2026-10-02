Массовая вырубка леса и деньги за доступ к участкам: КНБ раскрыл коррупционную схему в "Семей орманы"

В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявили о пресечении коррупционной схемы в Государственном лесном природном резервате (ГЛПР) "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного сегодня, 2 октября 2026 года, релиза:

"В сентябре текущего года КНБ совместно с Генеральной прокуратурой пресечена противоправная деятельность должностных лиц Государственного лесного природного резервата "Семей орманы"... По данным следствия, фигуранты подозреваются в организации устойчивой схемы по массовой незаконной вырубке древесины и ее сбыту. В частности, за денежное вознаграждение ими был обеспечен беспрепятственный доступ к наиболее ликвидным лесным участкам".

В ходе обысков, как уточнили в комитете, изъяты бухгалтерская документация, рукописные записи о распределении лесных кварталов для вырубки и денежных средств, а также иные вещественные доказательства.

"Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 366 ("Получение взятки". – Прим. ред.) Уголовного кодекса РК". Пресс-служба КНБ РК

Иная информация, как пояснили в комитете, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Ранее в соцсетях появилась информация, что Служба по противодействию коррупции КНБ проводит проверку в отношении начальника Управления административной полиции ДП Мангистауской области Суюна Курмантаева. 11 сентября 2026 года в КНБ сообщили, что в отношении высокопоставленного полицейского проводится досудебное расследование.