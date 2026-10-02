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События

Массовая вырубка леса и деньги за доступ к участкам: КНБ раскрыл коррупционную схему в "Семей орманы"

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 11:00 Фото: Zakon.kz
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявили о пресечении коррупционной схемы в Государственном лесном природном резервате (ГЛПР) "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного сегодня, 2 октября 2026 года, релиза:

"В сентябре текущего года КНБ совместно с Генеральной прокуратурой пресечена противоправная деятельность должностных лиц Государственного лесного природного резервата "Семей орманы"... По данным следствия, фигуранты подозреваются в организации устойчивой схемы по массовой незаконной вырубке древесины и ее сбыту. В частности, за денежное вознаграждение ими был обеспечен беспрепятственный доступ к наиболее ликвидным лесным участкам".

В ходе обысков, как уточнили в комитете, изъяты бухгалтерская документация, рукописные записи о распределении лесных кварталов для вырубки и денежных средств, а также иные вещественные доказательства.

"Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 366 ("Получение взятки". – Прим. ред.) Уголовного кодекса РК".Пресс-служба КНБ РК

Иная информация, как пояснили в комитете, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Ранее в соцсетях появилась информация, что Служба по противодействию коррупции КНБ проводит проверку в отношении начальника Управления административной полиции ДП Мангистауской области Суюна Курмантаева. 11 сентября 2026 года в КНБ сообщили, что в отношении высокопоставленного полицейского проводится досудебное расследование.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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