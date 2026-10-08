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Общество

В Казахстане обнаружили пятерых иностранцев, объявленных в международный розыск

Мужчина, полицейский, стройка, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 08:57 Фото: polisia
В Жамбылской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал-2026", во время которого были выявлены лица, находящиеся в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции (ДП) Жамбылской области 7 октября 2026 года проинформировали, что за два дня правоохранители пресекли 254 административных правонарушения. Из Казахстана были выдворены 88 иностранцев из-за нарушений требований миграционного законодательства.

"Кроме того, в ходе оперативно-профилактического мероприятия установлены пять иностранных граждан, находившихся в международном розыске", – добавили в ДП.

К административной ответственности также привлечены 57 казахстанцев за нарушение правил пребывания иностранных граждан на территории страны.

"Основная цель мероприятия – проверка законности пребывания иностранных граждан на территории Республики Казахстан, обеспечение соблюдения требований миграционного законодательства и предупреждение правонарушений", – указали в ведомстве.

Отмечается, что оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал-2026" продлится до 10 октября 2026 года.

А в Сарысуском районе Жамбылской области полицейские выявили преступную группу из трех лиц, причастных к совершению краж скота.

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Камила Салкымбаева
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