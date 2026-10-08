"Нечего терять": казахстанец без прав эффектно прокатился на BMW, повредив дорогу

Житель Рудного без водительских прав дважды сел за руль и оба раза попался полиции, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Костанайской области 8 октября 2026 года рассказали, что во время мониторинга социальных сетей полицейские выявили видео, на котором водитель BMW дрифтует на парковке при выезде на автодорогу Каз 18 – Костанай – Мамлютка.

"Личность водителя установлена. Им оказался 27-летний житель Рудного. В ходе проверки выяснилось, что мужчина не только совершал опасные маневры, но и повредил дорожное покрытие. Кроме того, установлено, что он, не имея права управления транспортными средствами, повторно в течение года сел за руль. Помимо этого водитель привлечен судом к административной ответственности за мелкое хулиганство", – перечислили в полиции.

По всем выявленным фактам мужчину привлекли к административной ответственности. Общая сумма назначенных штрафов составила 130 000 тенге.

В Алматы ранее отправили за решетку сразу двух водителей, которых заметили за агрессивной ездой на проспекте аль-Фараби.