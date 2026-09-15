Отсидевший казахстанец променял свободу на рискованный поступок и снова оказался в колонии
Как пишет 15 сентября 2026 года издание "Мой город", история нарушений у сельчанина богатая. По информации пресс-службы суда ЗКО, изначально Сырымский районный суд приговорил его к 3 годам ограничения свободы за кражу.
За нарушение правил отбывания наказания ограничение свободы ему заменили на реальный срок – 2 года 7 месяцев и 23 дня лишения свободы. Однако позже Уральский городской суд освободил его условно-досрочно.
Неотбытый срок составлял 11 месяцев и 20 дней. Но на путь исправления мужчина так и не встал.
"Уже в 2026 году его задержали полицейские: он сел за руль пьяным, не имея водительских прав, да еще и оставил место ДТП. За эти грубые нарушения суд отправил его под административный арест на 30 суток", – говорится в сообщении.
После этого начальник районного отдела полиции обратился в суд с требованием вернуть нарушителя в колонию. На заседании осужденный полностью признал вину и просил не отменять УДО, но закон оказался строг: повторные адмправонарушения в период пробационного контроля не оставляют шансов остаться на свободе.
Суд полностью удовлетворил представление полиции. Теперь мужчине придется отбыть оставшиеся 10 месяцев лишения свободы за решеткой.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что казахстанка подала на развод после приговора мужу и оставила дочь свекрови.