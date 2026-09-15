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Происшествия

Отсидевший казахстанец променял свободу на рискованный поступок и снова оказался в колонии

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 21:52 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Западно-Казахстанской области суд аннулировал условно-досрочное освобождение и вернул в колонию местного жителя, который снова попался полицейским за рулем в нетрезвом виде и без водительских прав, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 15 сентября 2026 года издание "Мой город", история нарушений у сельчанина богатая. По информации пресс-службы суда ЗКО, изначально Сырымский районный суд приговорил его к 3 годам ограничения свободы за кражу.

За нарушение правил отбывания наказания ограничение свободы ему заменили на реальный срок – 2 года 7 месяцев и 23 дня лишения свободы. Однако позже Уральский городской суд освободил его условно-досрочно.

Неотбытый срок составлял 11 месяцев и 20 дней. Но на путь исправления мужчина так и не встал.

"Уже в 2026 году его задержали полицейские: он сел за руль пьяным, не имея водительских прав, да еще и оставил место ДТП. За эти грубые нарушения суд отправил его под административный арест на 30 суток", – говорится в сообщении.

После этого начальник районного отдела полиции обратился в суд с требованием вернуть нарушителя в колонию. На заседании осужденный полностью признал вину и просил не отменять УДО, но закон оказался строг: повторные адмправонарушения в период пробационного контроля не оставляют шансов остаться на свободе.

Суд полностью удовлетворил представление полиции. Теперь мужчине придется отбыть оставшиеся 10 месяцев лишения свободы за решеткой.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что казахстанка подала на развод после приговора мужу и оставила дочь свекрови.

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Канат Болысбек
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