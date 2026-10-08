Бабье лето в разгаре: где в Казахстане потеплеет до +26°С
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали новый прогноз погоды для Алматы, Астаны и Шымкента на 9, 10 и 11 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Если в столице Казахстана возможен дождь, то в двух других крупнейших городах Казахстана зонты пока можно убрать в ящик.
Астана
- 9 октября: переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +9...+11°С.
- 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +11...+13°С.
- 11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +13...+15°С.
Алматы
- 9 октября: переменная облачность. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +19...+21°С.
- 10-11 октября: переменная облачность. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +20...+22°С.
Шымкент
- 9 октября: переменная облачность. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +22...+24°С.
- 10 октября: переменная облачность. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +23...+25°С.
- 11 октября: переменная облачность. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +24...+26°С.
О том, какой будет погода по всей стране сегодня, 8 октября 2026 года, можно узнать по этой ссылке.
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