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Общество

Химический ожог и потеря зубов: пациентка из Актобе обвинила стоматолога в ошибке

Химический ожог и потеря зубов: пациентка из Актобе обвинила стоматолога в ошибке, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 01:00 Фото: magnific.com
В Актобе 37-летняя Гульжанат Кулмурзина обвинила частную стоматологию в тяжелых последствиях лечения. После визита женщина попала в больницу, потеряла несколько зубов и теперь готовится к операциям, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, пациентка готовилась стать матерью с помощью ЭКО. Перед процедурой решила привести в порядок зубы и обратилась в частную стоматологию. По словам женщины, во время лечения и удаления зубов она получила химический ожог и была госпитализирована в многопрофильную больницу.

"В данном случае стоматологическая помощь оказана пациенту специалистом, который имеет профессиональное образование – среднее медицинское образование. Квалификация – дантист. А согласно стандарту, на вторичном уровне должен оказывать специалист с высшим медицинским образованием". Руководитель отдела департамента комитета медицинского и фармконтроля по Актюбинской области Нурлыгуль Бисенова

Последствия, утверждает актюбинка, сохраняются до сих пор. У нее отсутствует несколько зубов, повреждены нервы, а лицо перекошено. Теперь Гульжанат предстоит перенести ряд операций.

Женщина написала на клинику заявление. В ходе проверки выяснилось: лечением занимался дантист со средним медицинским образованием, хотя такую помощь на этом уровне должен оказывать специалист с высшим образованием. Кроме того, у пациентки был сложный кариес. Комиссия оштрафовала дантиста и предписала клинике отстранить его от работы. Но для самой пациентки это лишь начало долгого восстановления. Гульжанат подала иск, но, по ее словам, ответчики даже не пытаются урегулировать конфликт.

"Сегодня был примирительный у нас. На примирительный они не подошли, никто не захотел прийти. Извинения даже не попросили. Я вообще в дальнейшем планировала беременность на ЭКО. На ЭКО я не смогу теперь ходить. Я не смогу иметь детей". Гульжанат Кулмурзина

Ранее сообщалось, что врачи три года выхаживают пациентку без памяти на юге Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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