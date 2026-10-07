"Отсутствует часть лица": врачи три года выхаживают пациентку без памяти на юге Казахстана

В Кордайской центральной районной больнице Жамбылской области уже три года живет неизвестная женщина, потерявшая память. Ее доставили туда без документов и в тяжелом состоянии, однако установить личность пациентки до сих пор не удалось, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 7 октября 2026 года сайт телеканала КТК, о неизвестной, которая живет в центральной больнице Кордайского района, стало известно из видеоролика в Сети. Автор утверждает: медики бросили женщину в подсобном помещении и не помогают.

В клинике все опровергли. И рассказали, женщина о себе ничего не помнит.

"Адрес, родственные связи установить не удалось. В информационных системах Республики Казахстан не имеются данные о пациентке. В связи с этим идентифицировать не можем. Сейчас находится она в хирургическом отделении, получает лечение". Назгуль Тобышакова, зам. главврача Кордайской центральной районной больницы

На вид ей около 60, и, судя по кадрам, у нее отсутствует часть лица. Однако раскрывать диагноз пациентки врачи не стали. Лишь уточнили: все три года они пытались выяснить о ней хоть что-то. Даже хотели опередить в центры адаптации Тараза и Алматы. Но не вышло.

Поэтому медикам ничего не осталось, как взять ее под свое крыло. Сейчас идентификацией занялась полиция. Есть предположение, что женщина родом из Кыргызстана.

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