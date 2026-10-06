Мертвого мужчину обнаружили в одной из квартир в Алматы

В одной из квартир микрорайона "Жетысу" Ауэзовского района Алматы произошла трагедия, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, 33-летнего мужчину обнаружили мертвым. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью.

"На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили 6 октября 2026 года в полиции.

Предварительно стражи порядка установили, что в последние несколько месяцев мужчина переживал непростой жизненный период.

"Сейчас специалисты изучают его образ жизни, круг общения и другие возможные обстоятельства, которые могли иметь отношение к произошедшему. По результатам расследования будет установлена полная картина случившегося", – резюмировали в ДП.

29 сентября сообщалось, что в Алматы журналисты предотвратили трагедию, обнаружив за окном высотки двух парней.