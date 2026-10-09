#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
448.94
502.05
5.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
448.94
502.05
5.26
Общество

Предприниматель выбрал опасную деятельность, заработал сотни миллионов тенге и лишился их

бочки с нефтью, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 11:24 Фото: pixabay
В Актобе руководителя предприятия осудили за незаконную переработку опасных нефтяных отходов, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Актюбинской области 9 октября 2026 года рассказали, что в 2024-2025 годах ТОО "ЖАН-АМИ и К" без необходимой государственной лицензии осуществило переработку свыше 1 400 тонн опасных нефтяных отходов.

В результате незаконной деятельности товарищество получило доход в размере 393 млн тенге.

По материалам прокуратуры было зарегистрировано досудебное расследование. Приговором суда №2 города Актобе директор ТОО признан виновным и приговорен к 2,5 годам ограничения свободы с конфискацией имущества.

"На основании закона "Об амнистии" осужденный освобожден от основного наказания. При этом 393 млн тенге незаконно полученного дохода взысканы в доход государства. Приговор суда оставлен без изменения апелляционной инстанцией и вступил в законную силу", – сообщили в надзорном органе.

В Генеральной прокуратуре рассказали также о казахстанце, который заработал миллионы на незаконной деятельности. Его посадили, а деньги конфисковали в доход государства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Астанчанин заработал на криптовалюте 600 млн тенге и лишился свободы
11:35, 08 августа 2024
Астанчанин заработал на криптовалюте более 600 млн тенге и лишился свободы
АФМ, криптовалюта, майнинг ферма, уголовные дела, миллионы тенге
14:45, 02 декабря 2024
Сотни миллионов тенге заработали на незаконном майнинге в Казахстане
Опасными медицинскими отходами незаконно загрязняли Костанай
09:40, 12 февраля 2024
Опасными медицинскими отходами незаконно загрязняли Костанай
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Андрей Мартин и Бьорн Йонсен получили награды по итогам сентября в КПЛ
12:18, Сегодня
Андрей Мартин и Бьорн Йонсен получили награды по итогам сентября в КПЛ
Галымжан Балабек
11:59, Сегодня
Казахстанский пловец Балабек обновил рекорд страны, но не сумел войти в ТОП-10 ЭКМ
&quot;Это было плохо&quot;: Глазунов высказался о провале сборной Казахстана в Лиге наций
11:47, Сегодня
"Это было плохо": Глазунов высказался о провале сборной Казахстана в Лиге наций
Бахыт Сарсекбаев
11:27, Сегодня
"Вы узнаете правду": представитель КФБ Еркинбек раскритиковал Сарсекбаева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: