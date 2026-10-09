Предприниматель выбрал опасную деятельность, заработал сотни миллионов тенге и лишился их

В Актобе руководителя предприятия осудили за незаконную переработку опасных нефтяных отходов, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Актюбинской области 9 октября 2026 года рассказали, что в 2024-2025 годах ТОО "ЖАН-АМИ и К" без необходимой государственной лицензии осуществило переработку свыше 1 400 тонн опасных нефтяных отходов.

В результате незаконной деятельности товарищество получило доход в размере 393 млн тенге.

По материалам прокуратуры было зарегистрировано досудебное расследование. Приговором суда №2 города Актобе директор ТОО признан виновным и приговорен к 2,5 годам ограничения свободы с конфискацией имущества.

"На основании закона "Об амнистии" осужденный освобожден от основного наказания. При этом 393 млн тенге незаконно полученного дохода взысканы в доход государства. Приговор суда оставлен без изменения апелляционной инстанцией и вступил в законную силу", – сообщили в надзорном органе.

В Генеральной прокуратуре рассказали также о казахстанце, который заработал миллионы на незаконной деятельности. Его посадили, а деньги конфисковали в доход государства.