Рак легких: новый метод скрининга апробируют в Казахстане в 2027 году

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос анонсировал запуск пилотного скрининга методом низкодозной компьютерной томографии для выявления возможного рака легких, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что правительством последовательно принимаются меры для поэтапного внедрения скрининга на рак легкого, в том числе с использованием современных цифровых решений.

"Министерством здравоохранения внесены соответствующие изменения в приказ о внедрении скрининга на выявление рака легкого с 2027 года. В этой связи в 2027 году предусмотрено проведение пилотного скрининга методом низкодозной компьютерной томографии в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской областях и области Улытау", – говорится в ответе премьера.

По его словам, в стране проведены обучающие мероприятия для медицинских работников, определены целевые группы – лица в возрасте 50-70 лет, группы высокого риска – это курящие, работающие во вредных условиях труда.

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