#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
448.94
502.05
5.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
448.94
502.05
5.26
Общество

Рак легких: новый метод скрининга апробируют в Казахстане в 2027 году

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 12:30 Фото: akorda.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос анонсировал запуск пилотного скрининга методом низкодозной компьютерной томографии для выявления возможного рака легких, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что правительством последовательно принимаются меры для поэтапного внедрения скрининга на рак легкого, в том числе с использованием современных цифровых решений.

"Министерством здравоохранения внесены соответствующие изменения в приказ о внедрении скрининга на выявление рака легкого с 2027 года. В этой связи в 2027 году предусмотрено проведение пилотного скрининга методом низкодозной компьютерной томографии в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской областях и области Улытау", – говорится в ответе премьера.

По его словам, в стране проведены обучающие мероприятия для медицинских работников, определены целевые группы – лица в возрасте 50-70 лет, группы высокого риска – это курящие, работающие во вредных условиях труда.

Ранее мы писали, что в Казахстане обновили Комплексный план по борьбе с онкозаболеваниями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Читайте также
Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост
14:00, 13 апреля 2026
В Казахстане изменятся тарифы на томотерапию
Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты
10:56, 30 декабря 2025
Ряд новых авиамаршрутов будут субсидировать в Казахстане
Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, урожай
16:25, 09 октября 2025
Использовать воду из Сорбулака смогут алматинские аграрии в 2027 году – Бектенов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Андрей Мартин и Бьорн Йонсен получили награды по итогам сентября в КПЛ
12:18, Сегодня
Андрей Мартин и Бьорн Йонсен получили награды по итогам сентября в КПЛ
Галымжан Балабек
11:59, Сегодня
Казахстанский пловец Балабек обновил рекорд страны, но не сумел войти в ТОП-10 ЭКМ
&quot;Это было плохо&quot;: Глазунов высказался о провале сборной Казахстана в Лиге наций
11:47, Сегодня
"Это было плохо": Глазунов высказался о провале сборной Казахстана в Лиге наций
Бахыт Сарсекбаев
11:27, Сегодня
"Вы узнаете правду": представитель КФБ Еркинбек раскритиковал Сарсекбаева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: