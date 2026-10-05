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Кому в Казахстане бесплатно сделают прививку от гриппа и где ее можно получить

Вакцинация от гриппа и ОРВИ в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:42 Фото: Zakon.kz
В Казахстане началась сезонная вакцинация против гриппа. Zakon.kz посетил городскую поликлинику №17 в Алматы и узнал, как проходит прививочная кампания и кто может получить вакцину в первую очередь.

В коридоре поликлиники – привычная осенняя картина: люди ждут своей очереди в процедурный кабинет. Кто-то пришел на плановую вакцинацию, кто-то делает вакцину против гриппа впервые.

"Делаю прививку от гриппа первый раз. Надеюсь на легкую реакцию иммунитета. Но настрой у меня боевой – прожить эту осень и зиму бодро и без больничных", – делится эмоциями Жанарай.
прививка от ОРВИ, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:42

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

За дверью кабинета несколько минут работы медсестры: открыть ампулу, подготовить шприц, сделать укол, обработать место инъекции. Сама процедура занимает всего несколько минут.

"Как учитель биологии, я отлично знаю, как работают механизмы иммунитета. И, как практик, выбираю защиту, прививаюсь каждый год. Я ежедневно нахожусь в эпицентре детского вихря эмоций и инфекций, но вакцинация работает безупречно – я просто не болею", – рассказывает алматинский учитель Вера.
учитель биологии ставит прививку от гриппа и ОРВИ, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:42

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Кто получает прививку в первую очередь

В рамках сезонной вакцинации приоритет отдают людям, для которых грипп может представлять повышенный риск.

Бесплатная вакцинация предусмотрена для групп риска:

  • медицинских работников,
  • детей, находящихся под медицинским наблюдением, часто болеющих детей старше шести месяцев,
  • детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
  • воспитанников домов ребенка,
  • получателей услуг медико-социальных учреждений,
  • беременных женщин во втором и третьем триместрах,
  • людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, лица с эпидемиологическими показаниями.

Вакцину можно получить, обратившись к терапевту в поликлинике по месту жительства. После осмотра врач выпишет направление, с которым можно будет пройти вакцинацию.

Для остальных жителей вакцинация проводится на платной основе. В том числе это касается работников гостиниц, банков, супермаркетов и транспорта, – они могут пройти вакцинацию на платной основе.

холодильник с вакциной от ОРВИ и гриппа, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:42

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Основной рост заболеваемости приходится на осенне-зимний период, с пиком в зимние месяцы. Эпидемический сезон ОРВИ и гриппа продолжается с октября по апрель. Существенных отличий заболеваемости от предыдущих лет не прогнозируется. В осенне-зимний сезон этого года прогнозируется циркуляция вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и B/Victoria. В стране с 1 сентября проводится еженедельный лабораторный мониторинг циркуляции вирусов гриппа и других респираторных инфекций. За указанный период исследовано 154 образца на грипп, положительных результатов не выявлено. При отрицательном результате исследования на грипп образцы дополнительно исследуются на другие негриппозные респираторные вирусы, положительных результатов также не выявлено" , – говорит и. о. заместителя председателя МЗ РК Айгуль Катренова.

Что происходит в прививочном кабинете

В кабинете все организовано по стандартной процедуре: на столе компьютер регистрации, одноразовые шприцы и перчатки, рядом медицинский холодильник, где хранятся вакцины при необходимой температуре.

медсестра надевает перчатки, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:42

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Перед вакцинацией медицинский работник показывает пациенту препарат: его название, срок годности и дозировку. После этого вакцина набирается в шприц и вводится пациенту.

Сама процедура занимает около трех минут: перчатки, шприц, укол, ватный тампон и пластырь.

Вакцинация от гриппа и ОРВИ в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:42

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Я вакцинируюсь уже 8 лет и переношу простудные заболевания намного легче, самочувствие при этом очень хорошее, никаких побочных эффектов. Поскольку у меня есть хронические заболевания, эта прививка для меня жизненно необходима", – рассказывает пенсионер Александр.

После вакцинации пациент получает рекомендации по режиму в первые дни. В частности, рекомендуется избегать горячих ванн, посещения бани и сауны, а также тяжелых физических нагрузок в течение трех дней.

подготовка к получению вакцины от гриппа, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:42

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

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Какие реакции могут возникнуть после прививки

После вакцинации организм формирует иммунный ответ. В некоторых случаях это сопровождается временными реакциями.

Среди возможных побочных эффектов:

  • болезненность, покраснение или отек в месте укола;
  • легкое недомогание;
  • головная боль;
  • мышечные боли;
  • усталость;
  • повышение температуры.

Как правило, такие реакции носят легкий и временный характер.

"Вакцинация от гриппа очень важна, особенно для групп риска. Это не гарантирует, что человек вообще не заболеет, но существенно снижает риск тяжелого течения и осложнений. Основные преимущества: снижается риск заболеть гриппом и распространить его на окружающих, уменьшает вероятность госпитализации и тяжелого течения, особенно у пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями, снижается риск серьезных осложнений, включая пневмонию и обострение хронических сердечно-легочных заболеваний", – рассказывает заведующий отделением врачей общей практики городской поликлиники №17 г. Алматы Хасан Сайдахметов.
медсестры регистрируют людей на вакцинацию, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:42

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

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Согласно информации о применении вакцины, прививку против гриппа можно проводить одновременно с инактивированными и живыми вакцинами Национального календаря профилактических прививок, за исключением вакцины против туберкулеза. Также ее можно сочетать с инактивированными вакцинами, предусмотренными Календарем профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, за исключением вакцины против бешенства.

За счет местного бюджета закуплено 250 тысяч доз трехвалентной вакцины. С 5 октября 2026 года вакцину активно ставят в поликлиниках.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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