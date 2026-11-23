В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в стране, сообщает Zakon.kz.

По данным врачей, за последнюю неделю в Казахстане зарегистрировано 133 052 случая ОРВИ. Всего с начала эпидемического сезона зафиксировано 1,5 млн случаев респираторных вирусных инфекций. При этом эпидситуация соответствует сезонному уровню.

"За последнюю неделю число случаев ОРВИ сократилось на 6,8%, а с начала эпидемического сезона заболеваемость остается на 28,3% ниже показателей аналогичного периода прошлого года", – отметили в ведомстве 23 ноября 2026 года.

Что касается гриппа, то с 1 сентября 2026 года лабораторно подтверждено 297 случаев, из них 295 – вируса A(H1N1) и два случая гриппа типа B.

Врачи отмечают, что среди других респираторных вирусов преимущественно выявляются риновирусы, бокавирусы и аденовирусы.

При этом медицинские организации готовятся к сезонному росту обращений, поэтому специалисты советуют соблюдать простые меры профилактики:

регулярно мыть руки;

проветривать помещения;

избегать тесных контактов с заболевшими;

при появлении симптомов ОРВИ оставаться дома и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

В акимате Астаны 21 ноября сообщили об усилении работы медицинских организаций, увеличении коечного фонда и готовности служб скорой помощи к росту заболеваемости.

