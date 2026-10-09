#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
448.94
502.05
5.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
448.94
502.05
5.26
Общество

Минфин рассказал, какие расходы не допускают до бюджета

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, цифровой тенге, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 16:16 Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов РК Асет Турысов 9 октября 2026 года рассказал, как цифровизация помогает предотвращать необоснованные расходы еще на этапе формирования бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, о каких именно расходах на 1,5 трлн тенге идет речь, почему они изначально были заложены при формировании бюджета на 2027-2029 годы, есть ли среди них расходы на социальную сферу и каким образом цифровизация позволила выявить и предотвратить такие траты.

"Дело в том, что у нас есть информационная система госпланирования, где так называемыми администраторами бюджетных программ выступают госорганы. Они подают все необходимые бюджетные заявки. Сейчас это происходит полностью в автоматизированном виде. Когда, например, необходимо построить школу или другие объекты, к заявке прилагаются обосновывающие документы. Теперь в системе госпланирования есть ФЛК – форматно-логический контроль. Если все необходимые обосновывающие документы не приложены, такую заявку невозможно подать и, соответственно, направить на рассмотрение при формировании бюджета. Раньше необходимые документы приносили на бумаге либо доносили позднее", – заявил Асет Турысов.

Он подчеркнул, что это превентивная мера, которая применяется уже на этапе бюджетного планирования.

"Это касается всех госорганов, не только социальной сферы, абсолютно всех. И здесь, конечно, у нас еще подключился Комитет внутреннего госаудита, который за счет своего инструмента – у нас тоже есть онлайн-бюджетный мониторинг – выявляет риски по фактам, например, переплаты или на основе этой бигдаты: где переплаты произошли, где, например, не реализовался проект, где в итоге документы не донесли. Вот эти риски, применяя в системе госпланирования, о чем говорил наш министр, дали в совокупности превентивно полтора триллиона расходов не допустить", – дополнил спикер.

На уточняющий вопрос журналистов, касаются ли предотвращенные расходы именно переплат, вице-министр ответил отрицательно. По его словам, задача цифровой трансформации заключается в том, чтобы перейти от выявления нарушений постфактум к их предотвращению еще на этапе бюджетного планирования, закладывания средств и обоснования расходов, используя риски, которые ранее выявлялись в работе госорганов.

"За счет этого превентивного подхода полтора триллиона, где-то свыше проектов – там и проекты, и другие затраты – они были отклонены и, соответственно, уже даже при рассмотрении бюджета до туда не дошли. Задача такая, чтобы не находить сейчас в первую очередь нарушения, а то, что мы нашли, превращать в превентивный инструмент и уже за счет цифровизации при планировании, подаче, защите бюджета это все исключать", – продолжил спикер.

6 октября 2026 года министр финансов Мади Такиев рассказал, как цифровые технологии применяются при планировании бюджета страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
17:21, 11 сентября 2025
Минфин сократил расходы бюджета за счет представительских трат
Минфин, госимущество, бюджет
15:28, 04 ноября 2025
В Минфине придумали, как не покупать за счет бюджета лишние здания и автомобили
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал
16:57, 17 сентября 2026
Заявки госорганов на триллионы тенге урезал Минфин при формировании бюджета
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мырза Еркинбек и Бахыт Сарсекбаев
16:45, Сегодня
Сарсекбаев помирился с раскритиковавшим его представителем КФБ
Бой Аиды Абикеевой
16:29, Сегодня
"Хороший рефери – это половина победы": арбитр Касымханов раскритиковал федерацию бокса
Жибек Куламбаева
16:23, Сегодня
Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Турции
Мовсар Евлоев
16:13, Сегодня
"Либо засабмитить, либо нокаутировать": Ян назвал два варианта победы Евлоева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: