Минфин рассказал, какие расходы не допускают до бюджета

Вице-министр финансов РК Асет Турысов 9 октября 2026 года рассказал, как цифровизация помогает предотвращать необоснованные расходы еще на этапе формирования бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, о каких именно расходах на 1,5 трлн тенге идет речь, почему они изначально были заложены при формировании бюджета на 2027-2029 годы, есть ли среди них расходы на социальную сферу и каким образом цифровизация позволила выявить и предотвратить такие траты.

"Дело в том, что у нас есть информационная система госпланирования, где так называемыми администраторами бюджетных программ выступают госорганы. Они подают все необходимые бюджетные заявки. Сейчас это происходит полностью в автоматизированном виде. Когда, например, необходимо построить школу или другие объекты, к заявке прилагаются обосновывающие документы. Теперь в системе госпланирования есть ФЛК – форматно-логический контроль. Если все необходимые обосновывающие документы не приложены, такую заявку невозможно подать и, соответственно, направить на рассмотрение при формировании бюджета. Раньше необходимые документы приносили на бумаге либо доносили позднее", – заявил Асет Турысов.

Он подчеркнул, что это превентивная мера, которая применяется уже на этапе бюджетного планирования.

"Это касается всех госорганов, не только социальной сферы, абсолютно всех. И здесь, конечно, у нас еще подключился Комитет внутреннего госаудита, который за счет своего инструмента – у нас тоже есть онлайн-бюджетный мониторинг – выявляет риски по фактам, например, переплаты или на основе этой бигдаты: где переплаты произошли, где, например, не реализовался проект, где в итоге документы не донесли. Вот эти риски, применяя в системе госпланирования, о чем говорил наш министр, дали в совокупности превентивно полтора триллиона расходов не допустить", – дополнил спикер.

На уточняющий вопрос журналистов, касаются ли предотвращенные расходы именно переплат, вице-министр ответил отрицательно. По его словам, задача цифровой трансформации заключается в том, чтобы перейти от выявления нарушений постфактум к их предотвращению еще на этапе бюджетного планирования, закладывания средств и обоснования расходов, используя риски, которые ранее выявлялись в работе госорганов.

"За счет этого превентивного подхода полтора триллиона, где-то свыше проектов – там и проекты, и другие затраты – они были отклонены и, соответственно, уже даже при рассмотрении бюджета до туда не дошли. Задача такая, чтобы не находить сейчас в первую очередь нарушения, а то, что мы нашли, превращать в превентивный инструмент и уже за счет цифровизации при планировании, подаче, защите бюджета это все исключать", – продолжил спикер.

6 октября 2026 года министр финансов Мади Такиев рассказал, как цифровые технологии применяются при планировании бюджета страны.