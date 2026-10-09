Выплаты до 86 500 тенге получат некоторые жители Астаны
Отметим, что этот день в Казахстане ежегодно отмечается во второе воскресенье октября, и в этом году выпадает на 11 октября.
"Лицам с инвалидностью, зарегистрированным в Астане, предусмотрена единовременная социальная помощь ко Дню лиц с инвалидностью", – объявили в пресс-службе столичного акимата в пятницу.
Так, согласно предоставленной информации, размер выплат составит:
- лицам с инвалидностью 1 группы – 20 МРП (86 500 тенге);
- лицам с инвалидностью 2 группы и детям с инвалидностью до 18 лет всех групп – 10 МРП (43 250 тенге);
- лицам с инвалидностью 3 группы – 5 МРП (21 625 тенге).
Выплата производится без истребования заявления на основании сведений, имеющихся в Государственной корпорации "Правительство для граждан" по Астане.
Как пояснили в столичном акимате, если человек недавно сменил место жительства, необходимо проверить, было ли переведено дело получателя пособия по инвалидности по новому месту жительства в Астану.
"Согласно правилам, единовременная социальная помощь назначается один раз в календарном году только по одному основанию. В связи с этим, если человек ранее в течение текущего календарного года уже получил единовременную социальную помощь по другому основанию, повторная выплата ко Дню лиц с инвалидностью не производится".Пресс-служба акимата Астаны
8 октября 2026 года стало известно, что правительство Казахстана утвердило перечень пособий и условия для назначения, приостановления, возобновления и прекращения их выплат, а также условия назначения единовременной выплаты на погребение. Так, перечень включает 10 пособий. Подробнее – здесь.