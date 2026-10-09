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Общество

Выплаты до 86 500 тенге получат некоторые жители Астаны

Тенге, деньги, обмен валют, налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, повышение тарифов, долг, долги, задолженность, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 17:38 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 9 октября 2026 года, в пресс-службе акимата Астаны сообщили хорошую новость касательно выплат ко Дню лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что этот день в Казахстане ежегодно отмечается во второе воскресенье октября, и в этом году выпадает на 11 октября.

"Лицам с инвалидностью, зарегистрированным в Астане, предусмотрена единовременная социальная помощь ко Дню лиц с инвалидностью", – объявили в пресс-службе столичного акимата в пятницу.

Так, согласно предоставленной информации, размер выплат составит:

  • лицам с инвалидностью 1 группы – 20 МРП (86 500 тенге);
  • лицам с инвалидностью 2 группы и детям с инвалидностью до 18 лет всех групп – 10 МРП (43 250 тенге);
  • лицам с инвалидностью 3 группы – 5 МРП (21 625 тенге).

Выплата производится без истребования заявления на основании сведений, имеющихся в Государственной корпорации "Правительство для граждан" по Астане.

Как пояснили в столичном акимате, если человек недавно сменил место жительства, необходимо проверить, было ли переведено дело получателя пособия по инвалидности по новому месту жительства в Астану.

"Согласно правилам, единовременная социальная помощь назначается один раз в календарном году только по одному основанию. В связи с этим, если человек ранее в течение текущего календарного года уже получил единовременную социальную помощь по другому основанию, повторная выплата ко Дню лиц с инвалидностью не производится".Пресс-служба акимата Астаны

8 октября 2026 года стало известно, что правительство Казахстана утвердило перечень пособий и условия для назначения, приостановления, возобновления и прекращения их выплат, а также условия назначения единовременной выплаты на погребение. Так, перечень включает 10 пособий. Подробнее – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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