Выплаты до 86 500 тенге получат некоторые жители Астаны

Сегодня, 9 октября 2026 года, в пресс-службе акимата Астаны сообщили хорошую новость касательно выплат ко Дню лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что этот день в Казахстане ежегодно отмечается во второе воскресенье октября, и в этом году выпадает на 11 октября.

"Лицам с инвалидностью, зарегистрированным в Астане, предусмотрена единовременная социальная помощь ко Дню лиц с инвалидностью", – объявили в пресс-службе столичного акимата в пятницу.

Так, согласно предоставленной информации, размер выплат составит:

лицам с инвалидностью 1 группы – 20 МРП (86 500 тенге);

(86 500 тенге); лицам с инвалидностью 2 группы и детям с инвалидностью до 18 лет всех групп – 10 МРП (43 250 тенге);

(43 250 тенге); лицам с инвалидностью 3 группы – 5 МРП (21 625 тенге).

Выплата производится без истребования заявления на основании сведений, имеющихся в Государственной корпорации "Правительство для граждан" по Астане.

Как пояснили в столичном акимате, если человек недавно сменил место жительства, необходимо проверить, было ли переведено дело получателя пособия по инвалидности по новому месту жительства в Астану.

"Согласно правилам, единовременная социальная помощь назначается один раз в календарном году только по одному основанию. В связи с этим, если человек ранее в течение текущего календарного года уже получил единовременную социальную помощь по другому основанию, повторная выплата ко Дню лиц с инвалидностью не производится". Пресс-служба акимата Астаны

8 октября 2026 года стало известно, что правительство Казахстана утвердило перечень пособий и условия для назначения, приостановления, возобновления и прекращения их выплат, а также условия назначения единовременной выплаты на погребение. Так, перечень включает 10 пособий. Подробнее – здесь.