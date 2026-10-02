Задержка зарплаты в Казахстане: как вернуть свои деньги с процентами

Зарплату в Казахстане должны выплачивать не реже одного раза в месяц и не позднее первой декады следующего месяца. Конкретная дата выплаты указывается в трудовом или коллективном договоре. Если она выпадает на выходной или праздничный день, ее должны выплатить накануне, сообщает Zakon.kz.

Что делать, если зарплату задерживают

В первую очередь, как объясняют в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН), работник может обратиться к работодателю и потребовать выплатить задолженность.

Если вопрос не решается, тогда можно обратиться в территориальный департамент Комитета государственной инспекции труда по месту нахождения работодателя. Жалобу также можно подать онлайн через eOtinish.

К обращению необходимо приложить документы, которые подтверждают трудовые отношения и наличие задолженности. Например, трудовой договор, расчетные листки, банковские выписки, приказы и другие документы.

Что будет после обращения

Если есть основания, государственные инспекторы труда проводят проверку. При подтверждении задолженности работодателю выдают предписание об устранении нарушения и погашении долга по зарплате.

Кроме самой задолженности, работодатель должен выплатить пеню за каждый день просрочки. Она рассчитывается исходя из 1,25-кратной базовой ставки Национального банка, действующей в день выплаты задолженности.

Как накажут работодателя

Стоит отметить, что за невыплату зарплаты в установленный срок, а также за неначисление или невыплату пени предусмотрен штраф по статье 87 КоАП. Его размер зависит от категории работодателя:

должностные лица – 30 МРП;

субъекты малого предпринимательства и некоммерческие организации – 60 МРП;

субъекты среднего предпринимательства – 100 МРП;

субъекты крупного предпринимательства – 150 МРП.

"Задержка заработной платы является нарушением трудовых прав работника. Если работодатель задерживает зарплату, работник должен обратиться в государственную инспекцию труда и потребовать не только погашения задолженности, но и выплаты пени за период просрочки", – заключили в МТСЗН.

Днем ранее, 1 октября 2026 года, мы писали о том, что бухгалтеры "забыли" перечислить 28 млн тенге работникам культуры на севере страны. Кроме того, был случай, когда казахстанка четыре года сама себе повышала зарплату.