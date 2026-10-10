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453.93
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Общество

Туристы из Германии столкнулись с проблемой в Казахстане: вмешалась полиция

Туристы из Германии столкнулись с проблемой в Казахстане: вмешалась полиция, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 15:24 Фото: Zakon.kz
Туристы из Германии обратились в миграционную службу Департамента полиции Атырауской области для оформления выездной визы после нарушения срока пребывания в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, полицейские помогли иностранцам восстановить необходимые документы и подготовить выездную визу. Все процедуры удалось завершить в течение суток.

Благодарность за оперативность и оказанную поддержку граждане Германии выразили сотрудникам полиции Казахстана.

В миграционной службе отметили, что уделяют особое внимание своевременному рассмотрению обращений и оказанию государственных услуг в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что полиция расследует гибель двух сотрудников частной компании, которые спустились в колодец для замены водопроводных труб.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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