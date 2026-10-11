До +25 градусов, но с дождями: какой будет погода в трех мегаполисах Казахстана

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В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня ожидается переменная облачность, а в отдельных городах пройдут дожди. Подробный прогноз погоды на 12-14 октября 2026 года опубликовала пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Астана 12 октября в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +3...+5°С, днем воздух прогреется до +15...+17°С.

13 октября осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+4°С, днем – +15...+17°С.

14 октября сохранится переменная облачность без осадков. Ночью ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с, днем – 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +3...+5°С, днем – +13...+15°С. Алматы 12 октября в Алматы прогнозируется переменная облачность, днем ожидается дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, днем порывы достигнут 13 м/с. Температура воздуха ночью составит +9...+11°С, днем – +20...+22°С.

13 октября сохранится переменная облачность, ночью пройдет дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит +8...+10°С, днем – +20...+22°С.

14 октября осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+9°С, днем – +18...+20°С. Шымкент 12 октября в Шымкенте ожидаются переменная облачность, временами дождь, гроза и туман. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с, порывы – 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит +10...+12°С, днем – +18...+20°С.

13 октября прогнозируется переменная облачность, ночью пройдет дождь. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+10°С, днем – +21...+23°С.

14 октября осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Ночью температура воздуха составит +8...+10°С, днем – +23...+25°С. Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана на 12 октября объявили штормовое предупреждение.

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