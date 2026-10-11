#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
453.93
508.72
5.35
Общество

До +25 градусов, но с дождями: какой будет погода в трех мегаполисах Казахстана

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 20:31 Фото: unsplash
В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня ожидается переменная облачность, а в отдельных городах пройдут дожди. Подробный прогноз погоды на 12-14 октября 2026 года опубликовала пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 12 октября в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +3...+5°С, днем воздух прогреется до +15...+17°С.
  • 13 октября осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+4°С, днем – +15...+17°С.
  • 14 октября сохранится переменная облачность без осадков. Ночью ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с, днем – 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +3...+5°С, днем – +13...+15°С.

Алматы

  • 12 октября в Алматы прогнозируется переменная облачность, днем ожидается дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, днем порывы достигнут 13 м/с. Температура воздуха ночью составит +9...+11°С, днем – +20...+22°С.
  • 13 октября сохранится переменная облачность, ночью пройдет дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит +8...+10°С, днем – +20...+22°С.
  • 14 октября осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+9°С, днем – +18...+20°С.

Шымкент

  • 12 октября в Шымкенте ожидаются переменная облачность, временами дождь, гроза и туман. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с, порывы – 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит +10...+12°С, днем – +18...+20°С.
  • 13 октября прогнозируется переменная облачность, ночью пройдет дождь. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+10°С, днем – +21...+23°С.
  • 14 октября осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Ночью температура воздуха составит +8...+10°С, днем – +23...+25°С.

Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана на 12 октября объявили штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
дождь
10:47, 14 сентября 2025
Какая погода будет в мегаполисах Казахстана в ближайшие дни
капли дождя
15:44, 01 июня 2026
Дожди с грозами снова надвигаются на три крупнейших мегаполиса Казахстана
Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы
19:00, 24 января 2026
-22°C в Астане, оттепель в Алматы, дождь в Шымкенте: погода удивит в трех мегаполисах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Номад&quot; взял реванш у &quot;Арлана&quot;
20:03, Сегодня
"Номад" одержал победу над "Арланом" в чемпионате Казахстана
Мирра Андреева не смогла выиграть титул на турнире в Пекине
19:23, Сегодня
Мирра Андреева уступила в финале "тысячника" в Пекине
Александр Бублик сыграет с Александром Зверевым на &quot;Мастерсе&quot; в Шанхае
19:03, Сегодня
Видеообзор победы Александра Бублика в третьем круге "Мастерса" в Шанхае
Роберт Мшвидобадзе прокомментировал выступление сборной Казахстана на ЧМ по дзюдо
18:39, Сегодня
Тренер сборной Казахстана по дзюдо Мшвидобадзе подвёл итоги выступления на ЧМ в Баку
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: