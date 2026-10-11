Непогода надвигается на Казахстан: где объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 12 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке области Улытау ожидается туман. На западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке Атырауской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный с переходам на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

По Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, в центре области Абай ожидается туман. В Семее ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью временами ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза. В горных районах области туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, туман, временами сильный дождь. Ветер северо-восточный, на западе, юге, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. В Шымкенте ожидаются временами дождь, гроза, туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидаются временами дождь, гроза, туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, днем гроза. В горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ожидаются дождь, днем гроза.

Ночью и утром на юге, востоке, в центре Павлодарской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ранее был опубликован детальный прогноз погоды на 10-12 октября в Астане, Алматы и Шымкенте.