До +25°С, но с дождями: какой будет погода в трех мегаполисах Казахстана

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В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня ожидается переменная облачность, а в отдельных городах пройдут дожди. Подробный прогноз погоды на 12-14 октября 2026 года опубликовала пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Астана 12 октября в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Ночью температура воздуха +3...+5°С, днем воздух прогреется до +15...+17°С.

13 октября осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +15...+17°С.

14 октября сохранится переменная облачность без осадков. Ночью ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с, днем – 7-12 м/с. Ночью температура воздуха +3...+5°С, днем +13...+15°С. Алматы 12 октября прогнозируется переменная облачность, днем ожидается дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, днем порывы достигнут 13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +20...+22°С.

13 октября сохранится переменная облачность, ночью пройдет дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Ночью температура +8...+10°С, днем +20...+22°С.

14 октября осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +18...+20°С. Шымкент 12 октября ожидаются переменная облачность, временами дождь, гроза и туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Ночью температура воздуха +10...+12°С, днем +18...+20°С.

13 октября прогнозируется переменная облачность, ночью пройдет дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем+21...+23°С.

14 октября осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Ночью температура воздуха +8...+10°С, днем +23...+25°С. Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана на 12 октября объявили штормовое предупреждение.

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