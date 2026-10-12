Ночные морозы до -4°С, дожди и грозы: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 13-15 октября
Фото: pixabay
В ближайшие дни ночью в Астане ожидаются морозы до -4°С, а в Алматы и Шымкенте – дожди с грозами. Об этом говорится в прогнозе на 13, 14 и 15 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 13 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +13...+15°С.
- 14 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +14...+16°С.
- 15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +5...+7°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 13 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +20...+22°С.
- 14 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +20...+22°С.
- 15 октября: переменная облачность, временами дожди, днем грозы. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +15...+17°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 13 октября: переменная облачность, в первой половине ночи дожди, грозы. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +21...+23°С.
- 14-15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +23...+25°С.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 13 по 15 октября 2026 года ожидаются осадки, усиление ветра и туман. В большинстве регионов страны в эти дни прогнозируется понижение температуры. Подробнее – по ссылке.
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