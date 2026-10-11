"Успейте до 16 октября": казахстанцам объявили важную новость о программе "Болашак"

В Казахстане стартовал прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак". Кандидаты могут подать заявки в электронном формате, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Центра международных программ 11 октября 2026 года, желающие пройти обучение за рубежом должны успеть отправить все необходимые бумаги до 16 октября 2026 года.

Прием заявок осуществляется через портал государственных услуг eGov.kz.

Потенциальным стипендиатам рекомендуют заранее ознакомиться со всеми условиями участия и перечнем документов.

"Подробная информация о требованиях к кандидатам, приоритетных специальностях и перечне зарубежных вузов, участвующих в программе, доступна на сайте Bolashak.gov.kz", – отметили в Центре международных программ.

Представители организации призывают казахстанцев не затягивать с процедурой и не пропустить сроки подачи документов.

Ранее Саясат Нурбек рассказал, какие изменения готовят по программе "Болашак".