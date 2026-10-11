Казахстанский чиновник поплатился за попытку незаконно закрыть столовую бизнесмена
По результатам проведенного мониторинга районная прокуратура выявила грубые нарушения Предпринимательского кодекса со стороны госоргана.
В частности, Управление санитарно-эпидемиологического контроля района после проверки столовой КХ "Ел-Даулет" вынесло предписание о приостановлении ее работы.
Однако санитарные врачи забыли уведомить о своем решении надзорный орган, чем нарушили требования пункта 1-1 части 1 статьи 153 Предпринимательского кодекса РК. Реакция прокуроров не заставила себя ждать.
"За допущенное нарушение руководитель Управления санитарно-эпидемиологического контроля района привлечен к административной ответственности по ст.666 КоАП РК с наложением штрафа в размере 432 500 тенге. Штраф взыскан", – говорится в сообщении.
Ранее в Павлодарской области прокуроры раскрыли масштабные приписки в уголовно-исполнительной системе: показатели трудоустройства осужденных в одной из колоний были искусственно завышены в два с половиной раза.