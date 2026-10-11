Казахстанский чиновник поплатился за попытку незаконно закрыть столовую бизнесмена

Руководитель районного Управления санэпидконтроля в Западно-Казахстанской области заплатил крупный штраф за нарушение прав предпринимателя. Об этом 11 октября 2026 года рассказали в прокуратуре региона, сообщает Zakon.kz.

По результатам проведенного мониторинга районная прокуратура выявила грубые нарушения Предпринимательского кодекса со стороны госоргана.

В частности, Управление санитарно-эпидемиологического контроля района после проверки столовой КХ "Ел-Даулет" вынесло предписание о приостановлении ее работы.

Однако санитарные врачи забыли уведомить о своем решении надзорный орган, чем нарушили требования пункта 1-1 части 1 статьи 153 Предпринимательского кодекса РК. Реакция прокуроров не заставила себя ждать.

"За допущенное нарушение руководитель Управления санитарно-эпидемиологического контроля района привлечен к административной ответственности по ст.666 КоАП РК с наложением штрафа в размере 432 500 тенге. Штраф взыскан", – говорится в сообщении.

Ранее в Павлодарской области прокуроры раскрыли масштабные приписки в уголовно-исполнительной системе: показатели трудоустройства осужденных в одной из колоний были искусственно завышены в два с половиной раза.