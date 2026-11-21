Не платили взносы за сотрудников: госкомпанию наказали в Западно-Казахстанской области
Фото: Zakon.kz
Прокуратура Жанибекского района Западно-Казахстанской области выявила нарушения трудовых и социальных прав работников ГККП "Жанибекский районный Центр досуга", сообщает Zakon.kz.
В прокуратуре пояснили, что вследствие несвоевременного перечисления обязательных платежей образовалась задолженность по социальным и пенсионным взносам на сумму свыше 5,7 млн тенге, а также по индивидуальному подоходному налогу.
"По акту надзора задолженность полностью погашена, права работников восстановлены. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица, руководитель районного отдела культуры и Центра досуга, а также главный бухгалтер", – говорится в сообщении.
Ранее Военный суд Акмолинского гарнизона защитил права бывшего военнослужащего, которому при увольнении по сокращению штата недоплатили единовременную жилищную выплату. Командование воинской части вычеркнуло из расчета его ранние годы службы.
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