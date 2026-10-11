"Как в консервной банке": пассажиры в одном из городов Казахстана возмущены давкой в автобусах

Жители Актау заявили о критической перегруженности автобусов № 3А и № 3Б в обеденное время, из-за чего ежедневные поездки в общественном транспорте превращаются для пассажиров в настоящее испытание, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 11 октября 2026 года издание Lada.kz, горожане жалуются, что в часы пик в автобусы маршрутов №3А и №3Б практически невозможно протолкнуться.

Пассажирам приходится ехать в переполненных салонах, буквально как в консервной банке.

"За что мы платим? За эту тесноту?" – возмущаются жители.

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что ежедневно контролируют количество автобусов, задействованных на 11 маршрутах регулярных пассажирских перевозок.

По информации ведомства, в рабочие дни на маршрутах №3А и №3Б задействовано 18 автобусов, а в выходные – 14. Общий интервал движения автобусов на этих маршрутах составляет 6-8 минут. Интервал движения по каждому маршруту отдельно составляет 15 минут.

Однако чиновники оставили без ответа вопрос, планируется ли увеличивать количество автобусов именно в обеденное время, когда пассажиры сталкиваются с переполненностью салонов.

Отметим, что 28 сентября 2026 года сообщалось об изменении схемы движения трех автобусных маршрутов в Алматы.