#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
453.93
508.72
5.35
Общество

"Как в консервной банке": пассажиры в одном из городов Казахстана возмущены давкой в автобусах

Фото: местных жителей, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 00:44 Фото: местных жителей
Жители Актау заявили о критической перегруженности автобусов № 3А и № 3Б в обеденное время, из-за чего ежедневные поездки в общественном транспорте превращаются для пассажиров в настоящее испытание, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 11 октября 2026 года издание Lada.kz, горожане жалуются, что в часы пик в автобусы маршрутов №3А и №3Б практически невозможно протолкнуться.

Пассажирам приходится ехать в переполненных салонах, буквально как в консервной банке.

"За что мы платим? За эту тесноту?" – возмущаются жители.

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что ежедневно контролируют количество автобусов, задействованных на 11 маршрутах регулярных пассажирских перевозок.

По информации ведомства, в рабочие дни на маршрутах №3А и №3Б задействовано 18 автобусов, а в выходные – 14. Общий интервал движения автобусов на этих маршрутах составляет 6-8 минут. Интервал движения по каждому маршруту отдельно составляет 15 минут.

Однако чиновники оставили без ответа вопрос, планируется ли увеличивать количество автобусов именно в обеденное время, когда пассажиры сталкиваются с переполненностью салонов.

Отметим, что 28 сентября 2026 года сообщалось об изменении схемы движения трех автобусных маршрутов в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
избиение водителя автобуса, Актау
21:35, 09 июля 2024
В Актау пассажир ударил водителя маршрутного автобуса
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
08:51, 29 марта 2025
В Астане мужчина ловко "обчистил" пассажира автобуса
Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны
11:45, 24 января 2026
В Караганде пассажир выпал из автобуса на ходу: кадры с места происшествия
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Улытау&quot; победил &quot;Окжетпес&quot; в КПЛ
00:49, 12 октября 2026
Видеообзор победного матча "Улытау" над "Окжетпесом" в КПЛ
Ринат Алюетов на пресс-конференции после матча с &quot;Улытау&quot;
00:09, 12 октября 2026
Главный тренер "Окжетпеса" Алюетов прокомментировал поражение от "Улытау" в КПЛ
&quot;Каспий&quot; вырвал победу у &quot;Алтая&quot;
23:42, 11 октября 2026
Видеообзор матча КПЛ "Каспий" – "Алтай"
Амир Омарханов не смог выйти в финал квалификации на турнире во Франции
23:30, 11 октября 2026
Амир Омарханов проиграл в квалификации "Челленджера" во Франции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: