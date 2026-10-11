Казахстанцы возмутились из-за молодых сосен, которые закидали кирпичами во время ремонта

Пользователи соцсетей обеспокоены судьбой деревьев, за которыми ухаживал местный доброволец в Караганде, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео предположительно снятое в микрорайоне Орбита. На опубликованных кадрах молодые сосны завалены кирпичами.

"Они так долго болели, но наконец то прижились, человек каждый день их поливал. Пришли работники и так угробили деревья. Пусть теперь эти работники за свой счет посадят новые деревья и ухаживают за ними", – говорится в публикации.

В едином координационном центре Карагандинской области 11 октября 2026 года сообщили, что зарегистрировали обращение и направили в соответствующий орган для рассмотрения.

Тем временем в комментариях пользователи негодуют по поводу случившегося:

Однозначно к ответу призвать всех ответственных. Надеемся данная ситуация не останется не замеченной.

Как же больно и обидно за человека, который ухаживал и лелеял эти саженцы. Ведь они так тяжело приживаются в наших климатических условиях.

Рабочим куда сказали положить, туда и положили....

Очередное доказательство того что полное равнодушие, отношение к работе по принципу тяп-ляп.

Ужас! Когда до людей дойдет, что это кислород, это наше здоровье. Скоро совсем дышать нечем будет.

В конце сентября в Алматы в рамках благоустройства территории на улице Курмангазы бетоном залили часть участка, прилегающего вплотную к деревьям. Это крайне возмутило горожан.