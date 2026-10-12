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Общество

Три казахстанца оказались в грязевой ловушке на берегу водохранилища

Машина в грязи, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 06:03 Фото: pexels
В Туркестанской области в ночь на 12 октября 2026 года спасатели вытащили автомобиль, застрявший в грязи, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что инцидент произошел на берегу Коксарайского водохранилища в Арысском районе Туркестанской области. Легковой автомобиль застрял в грязи и не смог продолжить движение. В этот момент в салоне находились три человека.

Спасателям удалось извлечь автомобиль из грязи, а после они помогли продолжить путь водителю.

В результате происшествия никто не пострадал.

А в Кокшетау выявили автомобиль под управлением 21-летнего местного жителя, совершившего сразу два грубых нарушения ПДД. Молодой человек был в состоянии опьянения и никогда в жизни не получал водительского удостоверения, он даже не обучался вождению.

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Камила Салкымбаева
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