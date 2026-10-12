Три казахстанца оказались в грязевой ловушке на берегу водохранилища

В Туркестанской области в ночь на 12 октября 2026 года спасатели вытащили автомобиль, застрявший в грязи, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что инцидент произошел на берегу Коксарайского водохранилища в Арысском районе Туркестанской области. Легковой автомобиль застрял в грязи и не смог продолжить движение. В этот момент в салоне находились три человека.

Спасателям удалось извлечь автомобиль из грязи, а после они помогли продолжить путь водителю.

В результате происшествия никто не пострадал.

А в Кокшетау выявили автомобиль под управлением 21-летнего местного жителя, совершившего сразу два грубых нарушения ПДД. Молодой человек был в состоянии опьянения и никогда в жизни не получал водительского удостоверения, он даже не обучался вождению.