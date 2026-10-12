#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
453.93
508.72
5.35
Общество

Жителям Астаны сообщили хорошую новость об общественном транспорте

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 09:58 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Жителей Астаны предупредили об увеличении количества автобусов на некоторых маршрутах, что сократит время ожидания на остановках, сообщает Zakon.kz.

По данным City transportation systems, на 11 городских маршрутах количество автобусов будет увеличено на 22 единицы в рабочие и выходные дни, и на 5 экспресс-маршрутах – на 10 автобусов.

С 10 октября, в выходные дни:

  • Маршрут № 12 – теперь 12 автобусов (было 11);
  • Маршрут № 37 – теперь 12 автобусов (было 10);
  • Маршрут № 46 – теперь 16 автобусов (было 15);
  • Маршрут № 50 – теперь 14 автобусов (было 12);
  • Маршрут № 64 – теперь 12 автобусов (было 11).

С 12 октября, в рабочие дни:

  • Маршрут № 3 – теперь 20 автобусов (было 18);
  • Маршрут № 4 – теперь 20 автобусов (было 16);
  • Маршрут № 5 – теперь 20 автобусов (было 16);
  • Маршрут № 35 – теперь 18 автобусов (было 16);
  • Маршрут № 36 – теперь 18 автобусов (было 17);
  • Маршрут № 63 — теперь 24 автобусов (было 22).

Экспресс, ежедневное:

  • Маршрут № 502 – теперь 14 автобусов (было 12);
  • Маршрут № 505 – теперь 14 автобусов (было 12);
  • Маршрут № 506 – теперь 12 автобусов (было 10);
  • Маршрут № 507 – теперь 12 автобусов (было 10);
  • Маршрут № 508 – теперь 12 автобусов (было 10).

В Астане между тем обсуждают повышение оплаты за проезд в общественном транспорте: с декабря 2026 года предложили поднять со 110 до 150 тенге,

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, автобусы Алматы, общественный транспорт Алматы
10:33, 27 января 2026
Астанчанам сообщили хорошую новость об общественном транспорте
Общественный транспорт Астаны, автобус в Астане, автобусы
12:47, 08 ноября 2024
Жителям Астаны сообщили хорошую новость
автобус в Астане
16:47, 14 апреля 2026
Хорошую новость об общественном транспорте сообщили астанчанам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бейбарыс Аширбай празднует победу в одном из поединков на чемпионате Азии-2025
10:22, Сегодня
Бахыт Сарсекбаев выбрал боксёров для участия в чемпионате мира в Черногории
Абат Аймбетов в форме &quot;Аданы&quot;
10:12, Сегодня
Болельщики "Адана Демирспор" обратились к Аймбетову с просьбой отказаться от претензий
Игроки &quot;Барыса&quot; празднуют забитый гол
10:00, Сегодня
КХЛ отметила победную серию "Барыса" перед вторым матчем с "Сибирью" в Астане
Александр Бублик позирует на корте
09:39, Сегодня
Александр Бублик узнал своё место в рейтинге ATP после выхода в четвёртый круг "Мастерса"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: