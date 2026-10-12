Жителям Астаны сообщили хорошую новость об общественном транспорте

Жителей Астаны предупредили об увеличении количества автобусов на некоторых маршрутах, что сократит время ожидания на остановках, сообщает Zakon.kz.

По данным City transportation systems, на 11 городских маршрутах количество автобусов будет увеличено на 22 единицы в рабочие и выходные дни, и на 5 экспресс-маршрутах – на 10 автобусов.

С 10 октября, в выходные дни:

Маршрут № 12 – теперь 12 автобусов (было 11);

Маршрут № 37 – теперь 12 автобусов (было 10);

Маршрут № 46 – теперь 16 автобусов (было 15);

Маршрут № 50 – теперь 14 автобусов (было 12);

Маршрут № 64 – теперь 12 автобусов (было 11).

С 12 октября, в рабочие дни:

Маршрут № 3 – теперь 20 автобусов (было 18);

Маршрут № 4 – теперь 20 автобусов (было 16);

Маршрут № 5 – теперь 20 автобусов (было 16);

Маршрут № 35 – теперь 18 автобусов (было 16);

Маршрут № 36 – теперь 18 автобусов (было 17);

Маршрут № 63 — теперь 24 автобусов (было 22).

Экспресс, ежедневное:

Маршрут № 502 – теперь 14 автобусов (было 12);

Маршрут № 505 – теперь 14 автобусов (было 12);

Маршрут № 506 – теперь 12 автобусов (было 10);

Маршрут № 507 – теперь 12 автобусов (было 10);

Маршрут № 508 – теперь 12 автобусов (было 10).

В Астане между тем обсуждают повышение оплаты за проезд в общественном транспорте: с декабря 2026 года предложили поднять со 110 до 150 тенге,