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Общество

Esentai City, Monblanc и другие: что известно о судьбе проблемных элитных ЖК в Алматы

Бизнес-центры в Алматы, БЦ, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 12:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Акимат Алматы сегодня, 12 октября 2026 года, заявил о принятии важного решения, направленного на урегулирование проблем дольщиков сразу нескольких жилых комплексов (ЖК), сообщает Zakon.kz.

В частности, урегулирован вопрос по снятию арестов с недвижимости и продолжению строительства ЖК Esentai City. Между тем механизм возмещения ущерба дольщикам ЖК "Достар Делюкс" представлен инициативной группе собственников.

Также по ЖК Monblanc для продолжения строительства определен инвестор, готовый выкупить участок и восстановить ущерб дольщикам. На сегодня в процессе подготовка соответствующих соглашений между инвестором и дольщиками.

По застройщику сразу двух незаконных ЖК – Pine Hill и Sky Club – расследовалось уголовное дело.

"Межведомственной комиссией достигнута договоренность с инвестором, передача участков которому будет проведена по завершении процедуры снятия арестов с участков и восстановлению утерянных документов. Далее инвестор возьмет на себя обязательства по погашению задолженности перед дольщиками".Пресс-служба акимата Алматы

Далее отмечено, что работа комиссии направлена на решение вопросов дольщиков по ряду проблемных ЖК, в их числе "Швейцария", Silver Hills, по которым ожидается окончание расследования уголовных дел и другие.

Также в акимате обратились к потенциальным покупателям:

"Настоятельно рекомендуем перед покупкой первичной недвижимости проверять наличие полного пакета документов у застройщика или уточнить статус объекта по справочному WhatsApp-каналу управления градостроительного контроля +7 705 89 66 000. (График работы: с 09:00 до 18:00, пн – пт)".

7 октября 2026 года стало известно, что в Алматы приостановлена реконструкция помещения бывшего кинотеатра "Искра" в знаменитом ЖК "Три богатыря" на проспекте Достык, 44. Работы по стройке скалодрома шли без необходимой разрешительной и проектной документации.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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