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Общество

Ботсад Алматы объявил об изменениях с 15 октября

Алматы, ботсад, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 11:55 Фото: Instagram/botsadkz
Сегодня, 13 октября 2026 года, администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы сделала важное заявление, адресованное посетителям и касающееся графика работы, сообщает Zakon.kz.

Их предупредили о новом режиме работе.

"В связи с тем, что световой день стал короче, ботсад переходит на зимний график работы. С 15 октября ботсад будет работать с 09:00 до 18:00", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram ГБС во вторник.

Также администрация уточнила период технического перерыва работы кассы: 15:00-15:30.

Вместе с тем администрация ГБС Алматы напомнила, что первый понедельник каждого месяца – санитарный день.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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