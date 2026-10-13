Ботсад Алматы объявил об изменениях с 15 октября

Фото: Instagram/botsadkz

Сегодня, 13 октября 2026 года, администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы сделала важное заявление, адресованное посетителям и касающееся графика работы, сообщает Zakon.kz.

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