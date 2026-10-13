Ботсад Алматы объявил об изменениях с 15 октября
Фото: Instagram/botsadkz
Сегодня, 13 октября 2026 года, администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы сделала важное заявление, адресованное посетителям и касающееся графика работы, сообщает Zakon.kz.
Их предупредили о новом режиме работе.
"В связи с тем, что световой день стал короче, ботсад переходит на зимний график работы. С 15 октября ботсад будет работать с 09:00 до 18:00", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram ГБС во вторник.
Также администрация уточнила период технического перерыва работы кассы: 15:00-15:30.
Вместе с тем администрация ГБС Алматы напомнила, что первый понедельник каждого месяца – санитарный день.
14 июля 2026 года специалисты алматинского ботсада показали своего редчайшего обитателя, пережившего ледниковый период.
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