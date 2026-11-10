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Общество

Пять компаний "Яндекса" ждут внеплановые проверки в Казахстане: что стало причиной

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 19:06 Фото: unsplash
В Казахстане проверят пять компаний "Яндекса" после сбоя в работе такси. Об этом проинформировал заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, сообщает Zakon.kz.

Так, 14 октября 2026 года депутат Курултая Ляззат Жылкыбаева обратилась к генеральному прокурору Берику Асылову и Жаслану Мадиеву из-за массового сбоя в работе сервисов "Яндекс". По ее словам, "каждый день, когда сервис, обрабатывающий номер телефона, адрес, маршрут передвижения и платежные данные граждан, останавливается на одном дефекте за рубежом, требуется прозрачное определение, в какой именно стране, в каком правовом режиме эти данные обрабатываются".

"В рамках осуществления государственного контроля за деятельностью организаций, осуществляющих обработку персональных данных, Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК в пределах компетенции реализуются меры по совершенствованию системы защиты персональных данных, включая контроль за соблюдением требований законодательства при их сборе, обработке и хранении... В отношении пяти юридических лиц компании "Яндекс" (ТОО "Яндекс Казахстан", ТОО "Yandex Bastau", ТОО "Яндекс. Такси Корп", ТОО "Яндекс. Еда Казахстан", ТОО "Яндекс LLP"), зарегистрированных в РК, до конца ноября текущего года будут проведены внеплановые проверки на предмет соблюдения ими требований законодательства РК в сфере защиты персональных данных", – говорится в ответе Жаслана Мадиева на депзапрос, опубликованном сегодня, 10 ноября.

Он уточнил, что в рамках проверок планируется провести всестороннее и комплексное изучение соблюдения требований законодательства в сфере защиты персональных данных, в том числе в части локализации хранения данных и принимаемых организационных и технических мер по их защите.

"По результатам проверок будет дана оценка соблюдению установленных требований, а в случае выявления нарушений – приняты соответствующие меры реагирования в рамках компетенции уполномоченного органа, включая рекомендации по их устранению и рассмотрение вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности. По завершении проверки соответствующая информация будет представлена для освещения в СМИ", – заверил Жаслан Мадиев.

11 октября 2026 года пресс-служба Яндекс Go заявила о том, что сервисы компании работают с перебоями или могут быть временно недоступны. В связи с этим компания извинилась перед пользователями, водителями и курьерами за неудобства.

В компании пояснили, что сбои в работе сервисов "Яндекса" произошли из-за повреждения дата-центров. Также из заявления компании следовало, что "инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступны в полном объеме во всех регионах".

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13 октября стало известно, что АЗРК направило предостережение сервису inDrive. Причина – цены на такси взлетели почти втрое после сбоя "Яндекс Go".

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4 ноября депутат Курултая Гульзира Атабаева предложила разработать меры защиты доходов таксистов и курьеров при длительных сбоях цифровых платформ, включая возможность компенсаций за потерянный заработок.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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