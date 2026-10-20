"Заметил? Сообщи!": полиция обратилась к жителям Алматы

В Алматы с 5 октября по 5 ноября 2026 года проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Безопасный дом". Об этом проинформировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города и обратились к алматинцам с призывом, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в рамках акции участковые инспекторы размещают по городу информационные листовки с QR-кодами для оперативного сообщения о правонарушениях.

"Чтобы сообщить о нарушении, необходимо отсканировать QR-код, описать обстоятельства произошедшего, указать точный адрес и приложить не менее одной фотографии. Полученную информацию изучат сотрудники полиции и примут соответствующие меры", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы сегодня, 20 октября.

Как подчеркнул начальник Управления общественной безопасности ДП города, общественная безопасность – это результат совместной работы полиции и жителей.

"Чем быстрее поступает информация о возможных правонарушениях, тем оперативнее мы можем отреагировать и принять соответствующие меры. QR-код – это дополнительный удобный инструмент обратной связи, который позволяет горожанам сообщать о проблемных ситуациях и вносить свой вклад в поддержание общественного порядка", – заявил спикер.

В связи с этим жителей Алматы призвали не оставаться равнодушными к вопросам безопасности, своевременно информировать полицию о выявленных правонарушениях и активно участвовать в формировании комфортной и безопасной городской среды.

Ранее сообщалось, что спецслужбы экстренно стянули к трем вузам в Алматы. Подробности раскрыли в ДП города.