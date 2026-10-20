#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
450.69
505.04
5.45
Общество

"Заметил? Сообщи!": полиция обратилась к жителям Алматы

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 13:37 Фото: Zakon.kz
В Алматы с 5 октября по 5 ноября 2026 года проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Безопасный дом". Об этом проинформировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города и обратились к алматинцам с призывом, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в рамках акции участковые инспекторы размещают по городу информационные листовки с QR-кодами для оперативного сообщения о правонарушениях.

"Чтобы сообщить о нарушении, необходимо отсканировать QR-код, описать обстоятельства произошедшего, указать точный адрес и приложить не менее одной фотографии. Полученную информацию изучат сотрудники полиции и примут соответствующие меры", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы сегодня, 20 октября.

Как подчеркнул начальник Управления общественной безопасности ДП города, общественная безопасность – это результат совместной работы полиции и жителей.

"Чем быстрее поступает информация о возможных правонарушениях, тем оперативнее мы можем отреагировать и принять соответствующие меры. QR-код – это дополнительный удобный инструмент обратной связи, который позволяет горожанам сообщать о проблемных ситуациях и вносить свой вклад в поддержание общественного порядка", – заявил спикер.

В связи с этим жителей Алматы призвали не оставаться равнодушными к вопросам безопасности, своевременно информировать полицию о выявленных правонарушениях и активно участвовать в формировании комфортной и безопасной городской среды.

Ранее сообщалось, что спецслужбы экстренно стянули к трем вузам в Алматы. Подробности раскрыли в ДП города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Тенге, деньги, обмен валют, налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, повышение тарифов, долг, долги, задолженность
15:45, Сегодня
Массовый обман при выдаче микрокредитов раскрыли в Казахстане
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции
14:04, 25 мая 2026
"Грозит до 7 лет лишения свободы": полиция Алматы обратилась к владельцам велосипедов
Мопед, мопеды, мопедист, мопедисты, байк, байки, самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты
13:17, 15 сентября 2025
В Алматы десятки полицейских пересели на электросамокаты: названа причина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
23:03, Сегодня
Казахстанский боксёр Тайбеков не оставил шансов сопернику в первом бою ЧМ-2026
Фото: ATP
22:36, Сегодня
"Это было бы круто": Медведев - о возможном матче с Бубликом в Алматы
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
22:03, Сегодня
Казахстанский защитник Саулет подписал новый контракт с "Женисом"
Фото: КФФ
21:41, Сегодня
Сборная Казахстана обыграла Беларусь в квалификации ЧМ-2028 по футзалу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: