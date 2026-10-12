В акимате Алматы объяснили причину появления на Саина ограждений с надписью SkyTrain

Жителей и гостей Алматы удивили ограждения с надписью SkyTrain, которые появились на некоторых улицах южной столицы. Причину объяснили в пресс-службе городского акимата, сообщает Zakon.kz.

В частности, несколько зеленых ограждений установили на ул. Саина.

"Алматинцы, кто знает, что делают по Саина? Каждые 100-200 метров стоят такие конструкции", – написал в соцсети Threads пользователь под ником poppylomi 12 октября 2026 года.

Жители в комментариях принялись делиться своими версиями и шутками:

"Берут пробы грунта".

"Будущие опоры SkyTrain".

"Небесный поезд скоро будет там ходить!"

"Второй этаж для пробок строят (шутка, если что)".

"Ооо, ну теперь там будут страдать так же, как тут на Толе би. Страшные пробки".

"Боюсь представить, что будет на этих улицах, когда начнут полноценную стройку".

А в городском акимате сообщили, что в настоящее время в рамках проекта SkyTrain на данном участке проводятся инженерно-геологические изыскания, необходимые для разработки проектной документации.

"Вышеуказанные работы проводятся в краткосрочный период". Пресс-служба акимата Алматы

Также в ведомстве добавили, что на участке, указанном на фото, работы будут завершены 13 октября.

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24 июня 2026 года сообщалось, что в Алматы планируют к реализации новый проект: систему SkyTrain – высокоскоростной монорельсовый транспорт, который будет проходить над землей на высоте предварительно от 10 до 15 метров. Проект должен разгрузить дороги и дать городу быстрый транспортный коридор без зависимости от пробок.

Строительство первой линии скоростного общественного транспорта планируется начать уже в 2027 году. Всего намечено строительство двух линий SkyTrain:

1-я линия пройдет по проспекту Райымбека от ТПУ "Барлык" до Талгарского тракта (ЖК "Нурия", ЖК"Алма Тау", ЖК"Достар");

2-я линия пройдет по улицам Саина (от проспекта Райымбека) – аль-Фараби – ВОАД, до Талгарского тракта.

На первой линии запланировано обустройство 13 остановочных станций, на второй линии – 14 станций, две из которых общие пересадочные.