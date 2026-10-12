В акимате Алматы объяснили причину появления на Саина ограждений с надписью SkyTrain
В частности, несколько зеленых ограждений установили на ул. Саина.
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"Алматинцы, кто знает, что делают по Саина? Каждые 100-200 метров стоят такие конструкции", – написал в соцсети Threads пользователь под ником poppylomi 12 октября 2026 года.
Жители в комментариях принялись делиться своими версиями и шутками:
- "Берут пробы грунта".
- "Будущие опоры SkyTrain".
- "Небесный поезд скоро будет там ходить!"
- "Второй этаж для пробок строят (шутка, если что)".
- "Ооо, ну теперь там будут страдать так же, как тут на Толе би. Страшные пробки".
- "Боюсь представить, что будет на этих улицах, когда начнут полноценную стройку".
А в городском акимате сообщили, что в настоящее время в рамках проекта SkyTrain на данном участке проводятся инженерно-геологические изыскания, необходимые для разработки проектной документации.
"Вышеуказанные работы проводятся в краткосрочный период".Пресс-служба акимата Алматы
Также в ведомстве добавили, что на участке, указанном на фото, работы будут завершены 13 октября.
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24 июня 2026 года сообщалось, что в Алматы планируют к реализации новый проект: систему SkyTrain – высокоскоростной монорельсовый транспорт, который будет проходить над землей на высоте предварительно от 10 до 15 метров. Проект должен разгрузить дороги и дать городу быстрый транспортный коридор без зависимости от пробок.
Строительство первой линии скоростного общественного транспорта планируется начать уже в 2027 году. Всего намечено строительство двух линий SkyTrain:
- 1-я линия пройдет по проспекту Райымбека от ТПУ "Барлык" до Талгарского тракта (ЖК "Нурия", ЖК"Алма Тау", ЖК"Достар");
- 2-я линия пройдет по улицам Саина (от проспекта Райымбека) – аль-Фараби – ВОАД, до Талгарского тракта.
На первой линии запланировано обустройство 13 остановочных станций, на второй линии – 14 станций, две из которых общие пересадочные.