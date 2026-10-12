Одну из старейших улиц Алматы будут перекрывать по ночам с 12 октября – сроки и схема

Жителей и гостей Алматы сегодня, 12 октября 2026 года, предупредили о временных ограничениях движения на одной из старейших улиц мегаполиса. Речь – об ул. Пушкина, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly.

"В связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия на ул. Пушкина вводятся временные ограничения движения. Так, с 21:00 до 06:00 ежедневно начиная с 12 по 18 октября будет временно перекрываться участок от ул. Макатаева до пр. Райымбека", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

При этом в дневное время, как заверили жителей, движение автотранспорта на указанном участке будет открыто.

В связи с этим участников дорожного движения попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать альтернативные маршруты движения.

Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных факторов, влияющих на технологический процесс ремонта.

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