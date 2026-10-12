#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
453.93
508.72
5.35
Общество

Одну из старейших улиц Алматы будут перекрывать по ночам с 12 октября – сроки и схема

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 16:43 Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Алматы сегодня, 12 октября 2026 года, предупредили о временных ограничениях движения на одной из старейших улиц мегаполиса. Речь – об ул. Пушкина, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly.

"В связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия на ул. Пушкина вводятся временные ограничения движения. Так, с 21:00 до 06:00 ежедневно начиная с 12 по 18 октября будет временно перекрываться участок от ул. Макатаева до пр. Райымбека", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

При этом в дневное время, как заверили жителей, движение автотранспорта на указанном участке будет открыто.

Алматы, улица, перекрытие, схема, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 16:43

Фото: Telegram/AlmatyJoly

В связи с этим участников дорожного движения попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать альтернативные маршруты движения.

Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных факторов, влияющих на технологический процесс ремонта.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 16:43
На крупном проспекте Алматы введут ограничения: названы сроки

Ранее в акимате Алматы объяснили причину появления на Саина ограждений с надписью SkyTrain.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
В Алматы на ночь частично ограничат движение по улице Розыбакиева
18:52, 05 июня 2024
В Алматы на ночь частично ограничат движение по улице Розыбакиева
Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик
15:35, 04 июля 2025
Одну из улиц в Алматы перекроют до 10 июля
Рабочие, дорожно-ремонтные работы, установка бордюров, бордюры
17:59, 23 августа 2024
Магистральную улицу будут частично перекрывать в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нападающий &quot;Арлана&quot; Степан Санников
16:29, Сегодня
Российский хоккеист Санников вновь признан лучшим игроком недели чемпионата Казахстана
Дастан Мукашбеков и министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов
16:07, Сегодня
Сборную Казахстана торжественно проводили на Азиатские Пара игры в Японию
Бублик наносит удар справа
15:54, Сегодня
Бублик ведёт у Зверева по личным встречам перед очной битвой на "Мастерсе" в Шанхае
Нариман Курбанов на Азиаде-2026
15:38, Сегодня
Гимнасты Курбанов и Карими сразятся за олимпийские путёвки на отборочном чемпионате мира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: