"Как их изолировать от красивых мест?!": алматинцев возмутило увиденное на Площади Республики
Так, в соцсети Threads пользовательница под ником zhamillina рассказала, что увидела несколько сломанных скамеек, когда решила пройтись по прекрасному осеннему городу.
"Всего несколько месяцев прошло же, как их поставили! Расстроилась. И подумала, что некоторые наши люди не заслуживают красоты. Как их изолировать от красивых мест?! Риторический вопрос, конечно", – возмутилась жительница Алматы.
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На публикацию отреагировали в КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы", где сообщили следующее:
"Подрядной организацией проводится фиксация выявленных фактов вандализма и составляются соответствующие дефектные акты по поврежденным элементам благоустройства".
В ведомстве заверили, что "восстановление поврежденных элементов будет выполнено в рамках гарантийных обязательств подрядной организации".
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