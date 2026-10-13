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Общество

"Как их изолировать от красивых мест?!": алматинцев возмутило увиденное на Площади Республики

Монумент Независимости Казахстана, символ независимости, площадь Республики, Алматы, город Алматы, виды Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 08:43 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
В Алматы скамейки, установленные на Площади Республики, сломали. Об этом стало из социальных сетей, где жители опубликовали соответствующие фотографии, сообщает Zakon.kz.

Так, в соцсети Threads пользовательница под ником zhamillina рассказала, что увидела несколько сломанных скамеек, когда решила пройтись по прекрасному осеннему городу.

"Всего несколько месяцев прошло же, как их поставили! Расстроилась. И подумала, что некоторые наши люди не заслуживают красоты. Как их изолировать от красивых мест?! Риторический вопрос, конечно", – возмутилась жительница Алматы.

Смотреть в Threads

На публикацию отреагировали в КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы", где сообщили следующее:

"Подрядной организацией проводится фиксация выявленных фактов вандализма и составляются соответствующие дефектные акты по поврежденным элементам благоустройства".

В ведомстве заверили, что "восстановление поврежденных элементов будет выполнено в рамках гарантийных обязательств подрядной организации".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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