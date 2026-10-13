#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
451.31
504.56
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
451.31
504.56
5.36
Общество

Проверки и крупные штрафы: к алматинскому бизнесу обратились со срочным предупреждением

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 11:36 Фото: Zakon.kz
Алматинский бизнес предупредили о новом распространяемом виде мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) города сообщил, что злоумышленники создают в WhatsApp, Telegram и других платформах поддельные аккаунты от имени сотрудников и руководства департамента и рассылают ложную информацию.

"Имеют место случаи, когда мошенники связываются с предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания, объектами здравоохранения и другими субъектами предпринимательства, запугивают их проведением проверки и требуют денежные средства за "решение вопроса", – говорится в сообщении.

Алматинцев просят не доверять лицам, которые связываются с ними с неизвестных номеров и представляются сотрудниками органов санитарно-эпидемиологического контроля, заявляя о намерении провести проверку.

"В первую очередь потребуйте у них служебное удостоверение (ID-карту), подтверждающее, что он является государственным служащим, либо свяжитесь с отделом внутренней безопасности Департамента по телефону (+7 727 385 3515) для уточнения данной информации", – обратились в ДСЭК.

Там предупреждают, что тот, кто звонит и заявляет о наложении крупного штрафа, не является сотрудником органа санитарно-эпидемиологического контроля, "потому что настоящие сотрудники соблюдают требования законодательства и не требуют противоправных действий".

В случае выявления подобных фактов ДСЭК просит незамедлительно обращаться в правоохранительные органы либо в отдел внутренней безопасности департамента.

Полиция ранее предупредила казахстанцев о мошенничестве с недвижимостью: сдача в аренду несуществующих квартир по предоплате.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
завод, строительство
12:05, Сегодня
Строительство нового сортопрокатного комплекса Qarmet находится в активной стадии
Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи
14:19, 09 апреля 2026
Какие штрафы не стоит оплачивать: полиция срочно предупредила казахстанцев
Генеральная прокуратура РК
16:46, 10 сентября 2026
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам со срочным предупреждением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Плавание
12:55, Сегодня
Стал известен состав сборной Казахстана по плаванию на этап Кубка мира в Астане
Карен Хачанов тянется к мячу
12:49, Сегодня
Определился возможный соперник Бублика в четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае
Виктория Графеева
12:26, Сегодня
"Я такой спортсмен - отрицаю все поражения": Графеева оценила тяжёлый боксёрский график
Подарок от IJF
12:14, Сегодня
Абылайхан Жубаназар не выиграл медаль на чемпионате мира, но поднялся в мировом рейтинге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: