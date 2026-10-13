Проверки и крупные штрафы: к алматинскому бизнесу обратились со срочным предупреждением

Алматинский бизнес предупредили о новом распространяемом виде мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) города сообщил, что злоумышленники создают в WhatsApp, Telegram и других платформах поддельные аккаунты от имени сотрудников и руководства департамента и рассылают ложную информацию.

"Имеют место случаи, когда мошенники связываются с предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания, объектами здравоохранения и другими субъектами предпринимательства, запугивают их проведением проверки и требуют денежные средства за "решение вопроса" , – говорится в сообщении.

Алматинцев просят не доверять лицам, которые связываются с ними с неизвестных номеров и представляются сотрудниками органов санитарно-эпидемиологического контроля, заявляя о намерении провести проверку.

"В первую очередь потребуйте у них служебное удостоверение (ID-карту), подтверждающее, что он является государственным служащим, либо свяжитесь с отделом внутренней безопасности Департамента по телефону (+7 727 385 3515) для уточнения данной информации", – обратились в ДСЭК.

Там предупреждают, что тот, кто звонит и заявляет о наложении крупного штрафа, не является сотрудником органа санитарно-эпидемиологического контроля, "потому что настоящие сотрудники соблюдают требования законодательства и не требуют противоправных действий".

В случае выявления подобных фактов ДСЭК просит незамедлительно обращаться в правоохранительные органы либо в отдел внутренней безопасности департамента.

Полиция ранее предупредила казахстанцев о мошенничестве с недвижимостью: сдача в аренду несуществующих квартир по предоплате.