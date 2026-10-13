Около 2 000 тайников, 90 млн тенге оборота и 17 лет тюрьмы: чем закончилась история Telegram-магазина в Астане

В Астане суд вынес приговор организатору и участникам наркогруппы. Они получили до 17 лет лишения свободы. Подробности дела 13 октября 2026 года раскрыли в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Так, деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся систематическим сбытом наркотиков через Telegram-магазин Pitbullshop в Астане и других регионах страны, пресекли сотрудники Департамента полиции (ДП) на транспорте совместно с Главной транспортной прокуратурой (ГТП) РК.

"В результате оперативной работы установлены и задержаны пять участников группы в возрасте от 25 до 40 лет. Роли в группировке были четко распределены. 35-летний организатор руководил преступной деятельностью, контролировал поставки и финансовые потоки. 26-летний участник работал оператором и продвигал интернет-магазин. Двое мужчин в возрасте 25 и 40 лет выполняли функции фасовщиков и курьеров, отвечая за оборудование тайников-закладок. Еще один фигурант занимался розничным сбытом наркотиков и вербовкой новых курьеров". Пресс-служба МВД РК

Установлено, что за время деятельности группы было оборудовано около 2 000 тайников-закладок, а общий оборот от незаконной продажи превысил 90 млн тенге.

"Летом прошлого года злоумышленники были задержаны. В ходе проведенных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли более 165 г марихуаны и смолы каннабиса. Также были изъяты упаковочные материалы, электронные весы, банковские карты, денежные средства и другие предметы, использовавшиеся в преступной деятельности". Пресс-служба МВД РК

По данному факту проведено досудебное расследование.

"Суд признал виновными всех пятерых обвиняемых. Организатор получил 17 лет лишения свободы, остальные участники – по 16 лет". Пресс-служба МВД РК

12 октября 2026 года стало известно, что в Казахстан из России экстрадировали главаря наркосиндиката. П о версии следствия, подозреваемый создал преступную группу (ОПГ), занимавшуюся производством и сбытом мефедрона на территории Алматы и других регионов Казахстана, и руководил ею. По данным Генпрокуратуры, за совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.