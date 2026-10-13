#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
451.31
504.56
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
451.31
504.56
5.36
Общество

Около 2 000 тайников, 90 млн тенге оборота и 17 лет тюрьмы: чем закончилась история Telegram-магазина в Астане

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 13:05 Фото: polisia.kz
В Астане суд вынес приговор организатору и участникам наркогруппы. Они получили до 17 лет лишения свободы. Подробности дела 13 октября 2026 года раскрыли в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Так, деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся систематическим сбытом наркотиков через Telegram-магазин Pitbullshop в Астане и других регионах страны, пресекли сотрудники Департамента полиции (ДП) на транспорте совместно с Главной транспортной прокуратурой (ГТП) РК.

"В результате оперативной работы установлены и задержаны пять участников группы в возрасте от 25 до 40 лет. Роли в группировке были четко распределены. 35-летний организатор руководил преступной деятельностью, контролировал поставки и финансовые потоки. 26-летний участник работал оператором и продвигал интернет-магазин. Двое мужчин в возрасте 25 и 40 лет выполняли функции фасовщиков и курьеров, отвечая за оборудование тайников-закладок. Еще один фигурант занимался розничным сбытом наркотиков и вербовкой новых курьеров".Пресс-служба МВД РК

Установлено, что за время деятельности группы было оборудовано около 2 000 тайников-закладок, а общий оборот от незаконной продажи превысил 90 млн тенге.

"Летом прошлого года злоумышленники были задержаны. В ходе проведенных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли более 165 г марихуаны и смолы каннабиса. Также были изъяты упаковочные материалы, электронные весы, банковские карты, денежные средства и другие предметы, использовавшиеся в преступной деятельности".Пресс-служба МВД РК

По данному факту проведено досудебное расследование.

"Суд признал виновными всех пятерых обвиняемых. Организатор получил 17 лет лишения свободы, остальные участники – по 16 лет".Пресс-служба МВД РК

12 октября 2026 года стало известно, что в Казахстан из России экстрадировали главаря наркосиндиката. П о версии следствия, подозреваемый создал преступную группу (ОПГ), занимавшуюся производством и сбытом мефедрона на территории Алматы и других регионов Казахстана, и руководил ею. По данным Генпрокуратуры, за совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, паспорт
13:27, Сегодня
Как в Казахстане получить справку для свадьбы за границей
Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ
10:12, 25 августа 2025
Telegram-магазин наркотиков на 100 млн тенге накрыли в Костанае: что решил суд
МВД, задержание
10:43, 17 марта 2026
Казахстанец научил сына варить наркотики: МВД накрыло семейный "бизнес" на 10 млн долларов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Виктория Графеева
14:31, Сегодня
Как Виктория Графеева отходила от поражения на Азиаде: была небольшая ссора с тренером
Махмуд Сабырхан (в красном) пробивает защиту Карло Паалама в полуфинале Азиады-2026
14:07, Сегодня
Кто голосовал за Казахстан в боксе, а кто против: все карточки судей на Азиаде
Нуралы Алип в форме сборной Казахстана
13:49, Сегодня
Нуралы Алип обошёл Андрея Карповича в борьбе за ТОП-10 рекордсменов сборной Казахстана
Юлия Путинцева в матче за сборную Казахстана
13:30, Сегодня
Юлия Путинцева вышла во второй круг "тысячника" в Китае, проведя на корте почти три часа
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: