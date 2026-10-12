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События

Люди погибли в лаборатории в Алматы: главаря наркосиндиката экстрадировали из России

экстрадиция преступника из России, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 10:18 Фото: Генеральная прокуратура
Из России экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию преступной группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

По информации Генеральной прокуратуры, по версии следствия подозреваемый создал и руководил организованной преступной группой (ОПГ), занимавшейся производством и сбытом мефедрона на территории Алматы и других регионов Казахстана.

"С 2021 года он вовлекал в преступную деятельность лиц, нуждавшихся в денежных средствах. Участники выполняли различные функции по изготовлению, перевозке, фасовке и распространению психотропных веществ, а их действия дистанционно координировались через мессенджер Telegram", – сообщили в надзорном органе 12 октября 2026 года.

Кроме того, в 2024 году по указанию организатора в Алматы оборудовали несколько нарколабораторий. В одной из них в процессе изготовления психотропных веществ двое участников получили тяжелое химическое отравление и скончались.

Несмотря на это, преступную деятельность продолжили с привлечением новых исполнителей.

"19 сентября 2024 года деятельность одной из лабораторий пресечена сотрудниками полиции. В ходе обысков обнаружены свыше 24 кг химических веществ, оборудование, средства защиты и готовая продукция. В июле 2025 года подозреваемый задержан на территории Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину. В настоящее время он водворен в следственный изолятор", – сообщили в ведомстве.

За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.

Ранее из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали троих казахстанцев, разыскиваемых за земельное мошенничество, налет и кражу у иностранки.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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