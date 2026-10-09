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"Остановился на минуту – попал в ДТП": водителей Казахстана предупредили о распространенной ошибке

дорога, знак, люди, машины, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 12:27 Фото: АО "НК "КазАвтоЖол
Сегодня, 9 октября 2026 года, в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" опубликовали важную и полезную памятку, в которой подробно рассказали, почему обочина автомагистрали не подходит для отдыха, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, остановиться на пару минут, ответить на звонок или перекусить – привычные ситуации в дороге. Однако на автомагистрали для этого нужно выбрать специально обозначенную площадку. Даже широкая обочина не защищает от автомобилей, движущихся на высокой скорости.

Так, по Правилам дорожного движения (ПДД) Казахстана на автомагистралях запрещена остановка вне площадок, обозначенных знаками "Место стоянки" или "Место отдыха". Это правило действует и на дорогах со знаком "Дорога для автомобилей".

"В темноте, во время дождя или снегопада стоящий автомобиль сложнее заметить заранее. Особенно опасно выходить со стороны транспортного потока или находиться рядом с проезжей частью. Поэтому планируйте перерывы и отдыхайте в предусмотренных для этого местах". АО "НК "КазАвтоЖол

Если остановка все-таки вынужденная, необходимо следовать этим рекомендациям:

  • Включите аварийную сигнализацию. По возможности уберите автомобиль с проезжей части правее линии, обозначающей ее край.
  • Выставьте знак аварийной остановки со стороны приближающегося транспорта. Вне населенного пункта расстояние до автомобиля должно составлять не менее 30 метров. При этом знак должен быть виден достаточно далеко, чтобы другие водители успели отреагировать.
  • Для дополнительной безопасности перед выходом наденьте светоотражающий жилет. Если обстановка позволяет, выходите со стороны, противоположной потоку, и отойдите в безопасное место за ограждением. Не пересекайте полосы движения.
  • При необходимости экстренной помощи звоните 112. Информацию о ситуации на республиканских дорогах можно получить по номеру 1403.

Немного ранее мы писали о том, что в Астане сбили насмерть водителя, находившегося около своей сломанной машины.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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