С 21 октября на трассе Конаев – Талдыкорган запускают контроль средней скорости
Специалисты уточняют: принцип работы системы заключается в измерении средней скорости автомобиля между контрольными арками.
"Камеры фиксируют время прохождения транспортного средства через установленные точки, после чего рассчитывается скорость с учетом пройденного расстояния. Это означает, что кратковременное снижение скорости перед камерой не позволит избежать фиксации нарушения, если на контролируемом участке водитель двигался с превышением установленного ограничения".Пресс-служба АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Известно, что система контроля средней скорости на республиканских автодорогах Казахстана действует с 17 марта 2025 года.
Первоначально она охватывала 11 платных участков общей протяженностью почти 3 тысячи километров:
- Астана – Щучинск;
- Астана – Павлодар;
- Астана – Темиртау;
- Шымкент – Кызылорда;
- Шымкент – Тараз;
- Павлодар – Семей – Калбатау;
- Уральск – граница РФ (Саратов);
- Павлодар – граница РФ (Омск);
- Алматы – Хоргос;
- Кокшетау – Петропавловск;
- Актобе – Кандыагаш.
Уже с 13 октября 2026 года контроль средней скорости дополнительно введен на четырех направлениях: Уральск – граница РФ (Самара), Актобе – граница РФ (Оренбург), Костанай – Денисовка и Кандыагаш – Макат.
С подключением трассы Конаев – Талдыкорган система будет охватывать уже 16 участков республиканской дорожной сети.
"Призываем автомобилистов Казахстана соблюдать установленный скоростной режим на протяжении всего маршрута, не допуская опасных превышений скорости".Пресс-служба АО "НК "ҚазАвтоЖол"
В заключительной части также приведена неутешительная статистика. Всего с начала 2026 года на республиканских автодорогах зарегистрировано 550 тысяч нарушений средней скорости и 163,5 тысячи нарушений, выявленных при моментальном измерении скорости. В общей сложности зафиксировано более 713 тысяч нарушений скоростного режима.
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