С 21 октября на трассе Конаев – Талдыкорган запускают контроль средней скорости

С 21 октября 2026 года на автомобильной дороге Конаев – Талдыкорган начнет действовать система контроля средней скорости движения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "ҚазАвтоЖол".

Специалисты уточняют: принцип работы системы заключается в измерении средней скорости автомобиля между контрольными арками.

"Камеры фиксируют время прохождения транспортного средства через установленные точки, после чего рассчитывается скорость с учетом пройденного расстояния. Это означает, что кратковременное снижение скорости перед камерой не позволит избежать фиксации нарушения, если на контролируемом участке водитель двигался с превышением установленного ограничения". Пресс-служба АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Известно, что система контроля средней скорости на республиканских автодорогах Казахстана действует с 17 марта 2025 года.

Первоначально она охватывала 11 платных участков общей протяженностью почти 3 тысячи километров:

Астана – Щучинск;

Астана – Павлодар;

Астана – Темиртау;

Шымкент – Кызылорда;

Шымкент – Тараз;

Павлодар – Семей – Калбатау;

Уральск – граница РФ (Саратов);

Павлодар – граница РФ (Омск);

Алматы – Хоргос;

Кокшетау – Петропавловск;

Актобе – Кандыагаш.

Уже с 13 октября 2026 года контроль средней скорости дополнительно введен на четырех направлениях: Уральск – граница РФ (Самара), Актобе – граница РФ (Оренбург), Костанай – Денисовка и Кандыагаш – Макат.

С подключением трассы Конаев – Талдыкорган система будет охватывать уже 16 участков республиканской дорожной сети.

"Призываем автомобилистов Казахстана соблюдать установленный скоростной режим на протяжении всего маршрута, не допуская опасных превышений скорости". Пресс-служба АО "НК "ҚазАвтоЖол"

В заключительной части также приведена неутешительная статистика. Всего с начала 2026 года на республиканских автодорогах зарегистрировано 550 тысяч нарушений средней скорости и 163,5 тысячи нарушений, выявленных при моментальном измерении скорости. В общей сложности зафиксировано более 713 тысяч нарушений скоростного режима.

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