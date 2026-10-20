Массовый обман при выдаче микрокредитов раскрыли в Казахстане

В Казахстане раскрыли мошенническую схему с микрокредитами. Об этом сегодня, 20 октября 2026 года, заявили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

Так, из распространенного во вторник релиза следует, что:

"Департаментом АФМ по Кызылординской области совместно с ДКНБ при координации прокуратуры пресечена мошенническая схема массового обмана граждан при выдаче микрокредитов в МФО "Экспресс Займ" в 18 регионах страны".

По данным следствия, в августе 2024 года в организации введена платная консультационная услуга, стоимость которой зависела от суммы займа и включалась в основной долг заемщика.

"Клиентам представляли оплату услуги как обязательное условие получения микрокредита или продления срока его возврата, скрывая возможность отказа от нее. В результате заемщики получали на руки меньшую сумму, но были обязаны возвращать весь долг с начисленным вознаграждением. При пролонгации микрокредитов платную услугу оформляли повторно". Пресс-служба АФМ РК

Всего, по данным агентства, было заключено более 181 тыс. договоров на оказание консультационных услуг с 43 тыс. граждан.

"В отношении заместителя директора МФО избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как пояснили в агентстве, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

7 сентября 2026 года стало известно, что в Алматы раскрыто крупное мошенничество под видом предоставления микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com.