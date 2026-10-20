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События

Массовый обман при выдаче микрокредитов раскрыли в Казахстане

Тенге, деньги, обмен валют, налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, повышение тарифов, долг, долги, задолженность, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 15:45 Фото: Zakon.kz
В Казахстане раскрыли мошенническую схему с микрокредитами. Об этом сегодня, 20 октября 2026 года, заявили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

Так, из распространенного во вторник релиза следует, что:

"Департаментом АФМ по Кызылординской области совместно с ДКНБ при координации прокуратуры пресечена мошенническая схема массового обмана граждан при выдаче микрокредитов в МФО "Экспресс Займ" в 18 регионах страны".

По данным следствия, в августе 2024 года в организации введена платная консультационная услуга, стоимость которой зависела от суммы займа и включалась в основной долг заемщика.

"Клиентам представляли оплату услуги как обязательное условие получения микрокредита или продления срока его возврата, скрывая возможность отказа от нее. В результате заемщики получали на руки меньшую сумму, но были обязаны возвращать весь долг с начисленным вознаграждением. При пролонгации микрокредитов платную услугу оформляли повторно".Пресс-служба АФМ РК

Всего, по данным агентства, было заключено более 181 тыс. договоров на оказание консультационных услуг с 43 тыс. граждан.

"В отношении заместителя директора МФО избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается".Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как пояснили в агентстве, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

7 сентября 2026 года стало известно, что в Алматы раскрыто крупное мошенничество под видом предоставления микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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