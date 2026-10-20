Массовый обман при выдаче микрокредитов раскрыли в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В Казахстане раскрыли мошенническую схему с микрокредитами. Об этом сегодня, 20 октября 2026 года, заявили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.
Так, из распространенного во вторник релиза следует, что:
"Департаментом АФМ по Кызылординской области совместно с ДКНБ при координации прокуратуры пресечена мошенническая схема массового обмана граждан при выдаче микрокредитов в МФО "Экспресс Займ" в 18 регионах страны".
По данным следствия, в августе 2024 года в организации введена платная консультационная услуга, стоимость которой зависела от суммы займа и включалась в основной долг заемщика.
"Клиентам представляли оплату услуги как обязательное условие получения микрокредита или продления срока его возврата, скрывая возможность отказа от нее. В результате заемщики получали на руки меньшую сумму, но были обязаны возвращать весь долг с начисленным вознаграждением. При пролонгации микрокредитов платную услугу оформляли повторно".Пресс-служба АФМ РК
Всего, по данным агентства, было заключено более 181 тыс. договоров на оказание консультационных услуг с 43 тыс. граждан.
"В отношении заместителя директора МФО избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается".Пресс-служба АФМ РК
Иная информация, как пояснили в агентстве, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
7 сентября 2026 года стало известно, что в Алматы раскрыто крупное мошенничество под видом предоставления микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com.
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