Ввоз "серой" продукции в Казахстан поручили взять под усиленный контроль

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 13 октября 2026 года на заседании правительства поручил усилить контроль за ввозом "серой" продукции и принять меры для поддержки отечественных предприятий, передает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов подчеркнул, что в рамках дальнейшего развития реального сектора важно не снижать объемы производства в обрабатывающей промышленности.

"Металлургическая отрасль является основой для многих секторов экономики. Поэтому нужно принять меры для обеспечения ее устойчивого развития и реализации имеющегося потенциала. Для полной загрузки металлургических предприятий сырьем необходимо завершить все переговоры с зарубежными партнерами и приступить к практической реализации соглашений. В том числе, надо расширять географию поставок. Поручаю фонду "Самрук-Қазына" и министерству промышленности проработать механизмы долгосрочного обеспечения сырьем отечественных предприятий металлургии", – озвучил он.

Премьер-министр сказал, что министерству торговли необходимо принять дополнительные меры по снижению барьеров при поставке отечественной продукции на внешние рынки.

"В тоже время министерству финансов необходимо усилить контроль для исключения ввоза "серой" продукции. Следующий важный вопрос – максимальная загрузка действующих производственных мощностей и своевременный запуск новых проектов. Министерству транспорта совместно с компанией "Қазақстан темір жолы" обеспечить бесперебойную доставку контейнеров и вагонов с сырьем и комплектующими, необходимыми для работы предприятий обрабатывающей промышленности. Как известно, расширение сырьевой базы напрямую связано с ускорением геологического изучения территорий и выявлением новых перспективных месторождений", – сказал Бектенов.

Также Бектенов поручил министерству промышленности до конца года обеспечить завершение ключевых этапов геологического изучения и представить конкретные результаты.

Ранее Олжас Бектенов назвал главную задачу по инфляции до конца текущего года и рассказал о факторах роста экономики.