Звонок об ЭЦП чуть не стоил слесарю из Петропавловска 3 миллионов тенге

Очередной случай спасения от интернет-мошенников произошел в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Так, возле банкоматов в одном из торговых домов Петропавловска полицейский Еркебулан Курбаниязов обратил внимание на взволнованного мужчину, который непрерывно разговаривал по телефону. В руках у него был зеленый пакет, сквозь который просвечивали пачки денег.

Известно, что представитель полиции предъявил служебное удостоверение и предупредил мужчину, что, возможно, с ним общаются мошенники. Однако горожанин не хотел его слушать. Аферисты всегда инструктируют своих жертв: "Если вас кто-то попытается остановить – не верьте: это те самые преступники, которые хотят оформить кредиты на ваше имя".

Лишь настойчивость полицейского помогла убедить мужчину. После 49-летний мужчина, работающий слесарем, рассказал о схеме обмана.

Сначала ему позвонили с неизвестного номера и сообщили: "У вас заканчивается срок действия ЭЦП. Для продления нажмите 1". Затем поступил звонок якобы из банка: "Зачем вы нажали цифру? Теперь на вас оформляют кредит". Мужчине сказали, что нужно взять "зеркальный" кредит и положить деньги на "безопасный счет".

Предотвратить перевод аферистам 3 млн тенге удалось буквально в последнюю минуту.

Фото: пресс-служба ДП СКО

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