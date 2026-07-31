#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
473.59
544.68
5.94
Происшествия

"Избили и всадили нож": многодетного отца жестоко убили на юге Казахстана

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 21:39 Фото: pxhere
В Тюлькубасском районе Туркестанской области жестоко убили 32-летнего местного жителя. По словам родственников, односельчане вызвали мужчину на разговор, после чего нанесли ему смертельный удар ножом в горло, передает Zakon.kz.

Инцидент 31 июля 2026 года прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Полицией на данный момент установлены все участники инцидента, подозреваемые задержаны.

"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По итогам расследования действиям всех участников будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

По данным "Седьмого канала", трагедия произошла 19 июля. На кадрах с камеры видеонаблюдения местного ресторана запечатлено, как пятеро мужчин жестоко избивают одного человека.

Как рассказывают родственники погибшего Маханбета Турганбека, его не просто избили – нападавшие ударили его ножом в горло и бросили истекать кровью.

По словам близких, знакомые настойчиво звонили Маханбету с десяти вечера до полуночи, уговаривая прийти на встречу. После того как мужчина вышел из дома, связь с ним прервалась. А уже около половины второго ночи семье сообщили страшное известие.

"Мой сын лежит в земле, а остальные спокойно ходят у себя дома, кушают, смеются. Когда я пришла писать заявление в РОВД, меня даже не вызвали. Если человека укусит собака, полиция сразу приезжает и выясняет обстоятельства. А здесь погиб молодой мужчина – и никто не приехал? Почему? Это местные ребята, его друзья. В районе все друг друга знают, село ведь небольшое", – поделилась мать погибшего Бакизат Алтынбекова.

Жена погибшего говорит, что несмотря на то, что с момента трагедии прошло 11 дней, под стражу взяли только одного человека. Семья возмущена тем, что остальные подозреваемые до сих пор остаются на свободе.

Более того, по словам супруги, после убийства они отвечали на звонки с телефона Маханбета, тем самым издеваясь, по их мнению, над родственниками скончавшегося.

"Тело было в таком состоянии, что на него невозможно было смотреть. Голова была вся разбита, все пальцы на руках и ногах сломаны, тело было в синяках и сильно опухло. На руке были два ножевых ранения. В верхнюю часть трахеи тоже был нанесен ножевой удар. Когда я позвонила мужу во второй раз, трубку снова подняли те же парни и сказали: "Индира, Маханбет ушел в сторону конца парка, а телефон остался у нас", – рассказала супруга погибшего, Индира Колбай.

У погибшего остались жена и пятеро маленьких детей. Старшей дочери всего 11 лет, а младшему ребенку еще не исполнилось и сорока дней. Родные Махамбета надеются, что дело будет расследовано объективно.

Ранее сообщалось, что молодую модель нашли мертвой в Таиланде после загадочной ночной поездки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, МЧС РК
10:31, 06 июня 2026
Мужчина застрял в горах на юге Казахстана
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
21:10, 19 июля 2026
"Угрожал, что убьет детей": многодетную мать жестоко избили и ранили ножом в Актау
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
18:09, 14 июня 2026
Многодетная мать жестоко убила мужа во время семейного застолья на юге Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат мира по борьбе до 17 лет
21:24, Сегодня
Юные борчихи из Казахстана не вошли в ТОП-3 медального зачёта чемпионата мира
Фото: пресс-служба КТФ
21:19, Сегодня
Тимофей Скатов остановился в шаге от полуфинала турнира в Сан-Марино
Фото: ФК &quot;Челси&quot;
21:06, Сегодня
Конкурент Дастана Сатпаева Делап может покинуть "Челси"
Фото: КФФ
20:47, Сегодня
"Кайрат" объявил об уходе лидера сборной Казахстана Турсагулова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: