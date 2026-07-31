"Избили и всадили нож": многодетного отца жестоко убили на юге Казахстана

В Тюлькубасском районе Туркестанской области жестоко убили 32-летнего местного жителя. По словам родственников, односельчане вызвали мужчину на разговор, после чего нанесли ему смертельный удар ножом в горло, передает Zakon.kz.

Инцидент 31 июля 2026 года прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Полицией на данный момент установлены все участники инцидента, подозреваемые задержаны.

"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По итогам расследования действиям всех участников будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

По данным "Седьмого канала", трагедия произошла 19 июля. На кадрах с камеры видеонаблюдения местного ресторана запечатлено, как пятеро мужчин жестоко избивают одного человека.

Как рассказывают родственники погибшего Маханбета Турганбека, его не просто избили – нападавшие ударили его ножом в горло и бросили истекать кровью.

По словам близких, знакомые настойчиво звонили Маханбету с десяти вечера до полуночи, уговаривая прийти на встречу. После того как мужчина вышел из дома, связь с ним прервалась. А уже около половины второго ночи семье сообщили страшное известие.

"Мой сын лежит в земле, а остальные спокойно ходят у себя дома, кушают, смеются. Когда я пришла писать заявление в РОВД, меня даже не вызвали. Если человека укусит собака, полиция сразу приезжает и выясняет обстоятельства. А здесь погиб молодой мужчина – и никто не приехал? Почему? Это местные ребята, его друзья. В районе все друг друга знают, село ведь небольшое", – поделилась мать погибшего Бакизат Алтынбекова.

Жена погибшего говорит, что несмотря на то, что с момента трагедии прошло 11 дней, под стражу взяли только одного человека. Семья возмущена тем, что остальные подозреваемые до сих пор остаются на свободе.

Более того, по словам супруги, после убийства они отвечали на звонки с телефона Маханбета, тем самым издеваясь, по их мнению, над родственниками скончавшегося.

"Тело было в таком состоянии, что на него невозможно было смотреть. Голова была вся разбита, все пальцы на руках и ногах сломаны, тело было в синяках и сильно опухло. На руке были два ножевых ранения. В верхнюю часть трахеи тоже был нанесен ножевой удар. Когда я позвонила мужу во второй раз, трубку снова подняли те же парни и сказали: "Индира, Маханбет ушел в сторону конца парка, а телефон остался у нас", – рассказала супруга погибшего, Индира Колбай.

У погибшего остались жена и пятеро маленьких детей. Старшей дочери всего 11 лет, а младшему ребенку еще не исполнилось и сорока дней. Родные Махамбета надеются, что дело будет расследовано объективно.

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